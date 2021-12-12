自由廣場》國民黨面對尼加拉瓜斷交的尷尬

◎ 施雅軒

十二月十日正當台灣代表出席美國所主辦的民主峰會（Summit for Democracy）之際，尼加拉瓜政府宣布與台灣斷交，新華社也隨即宣布，雙方在天津簽署「中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報」，彼此因果關係似乎不難理解，但巧合的是，第十三屆海峽論壇也要準備在福建開幕，這被視為國民黨兩岸交流的起手式，在立場的表達上，有些問題可得先想一想。

細看聯合公報的內容，上面寫著「尼加拉瓜共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」因此在國際法的宣告上，意味著尼國將「中國」的代表權，由「中華民國」移轉給「中華人民共和國」，若「中華民國」是國民黨堅持不二的政治靈魂，那國民黨在海峽論壇上如何面對一再否定國體認同的共產黨，才不會造成價值混淆？這是一門大學問。

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如今兩岸關係確實面臨關鍵扭轉的時刻，但孫子兵法兵勢篇曰：「故善戰者，求之于勢，不責于人」，國民黨想振興兩岸關係，請問您看得懂「勢」往哪裡去了嗎？面對尼國斷交事件，這可不是「遺憾」兩字就可以輕易帶過的呀！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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