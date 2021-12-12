自由廣場》語重心長評公投綁大選

◎ 李昌麟

公投綁大選不符時代潮流，違反直接民主，且淪為民粹投票，會使台灣民主倒退。

公投是直接民主，選舉是間接民主，怎可綁在一起投票？公投是全民利益，選舉是一般利益，孰輕、孰重？公投的重要性當然超過選舉。公投與選舉分開舉辦是最基本的概念做法。如果只想操控公投與大選綁在一起，這只是在玩弄公投，導致代議民主凌駕直接民主，一切只成就於大選選票，將人民權力玩弄於股掌間，置直接民主於不顧。事實上，全世界具公投制度的國家極少公投綁大選，大都認為直接民主如時代潮流，比選舉還重要，通常公投與選舉分開舉行。

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台灣自2004年首次實施公投就公投綁大選，當時或許會讓人誤以為是制度設計，其實這並不是公投制度該有的。台灣過去的公投綁大選亂象叢生，似乎很少人能真正體會公投之真義，進而理性思辨公投議題，投下負責的一票；甚多造成盲從，為贊成而贊成、為反對而反對的情況。令投票人無所適從，實在遺憾。這樣舉辦公投有何意義呢？這不就淪為民粹式投票嗎？

2019年六月21日新修改之公投法第23條第一款已明定：公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百一十年起，每二年舉行一次。然而，為何還會出現公投綁大選的公投第19案？依其理由書所述之提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性，似過於牽強，難以令人信服。以瑞士為例，瑞士人投公投票的投票率就高於選舉投票率，這要如何解釋呢？其實問題主要癥結還是公投綁大選就是亂源。

公投如受政黨操控，將淪為民粹投票，其可懼之處在於會造成群眾集體盲思投票，更嚴重的是因過度動員會產生支持者盲從及歇斯的里症候群。1970年代的義大利當時制定公投法後實施公投卻造成政黨操控，公投成為政黨間奪權之工具，導致社會大分裂。如再度公投綁大選，恐將會使台灣民主倒退如義大利的1970年代。實值警惕，引以為鑑。

（作者為中興大學國家政策與公共事務研究所教授、創制複決研究中心主任）

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