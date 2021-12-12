自由廣場》破解1300億元的神話

◎ 謝志誠

一張「三接的棧橋鋼構結構筆直地插在藻礁上」的照片，讓藻礁公投推動聯盟撿到槍，火力全開，狠批蔡總統與行政院長蘇貞昌說謊。雖然行政院和經濟部一再表示這已經是在保護藻礁最大化原則下的規劃，但藻礁公投推動聯盟的砲火依舊。

為了迴避大潭岸邊重要的藻礁生態敏感區，將工業專用港外推，讓LNG運輸船停泊在外海，採用大跨距的棧橋來架設輸氣管把從LNG運輸船卸下來的液化天然氣送到岸邊的貯存槽，降低對藻礁的影響，並且讓海流可以自由流動，不會對靠著南北沿岸流移動的海洋生物有阻斷的疑慮。

請繼續往下閱讀...

堅持藻礁一寸都不可碰的藻礁公投推動聯盟逮到機會，極力推銷三接應該遷移到台北港的主張並宣稱，從台北港到大潭50公里的海管鋪設只需要12天半就可以完成，且可以節省 1,300 億經費。也宣稱，若採用水平導向鑽掘（HDD）工法，從海床底下穿越至礁石分布區域，就可以達到不破壞或幾乎不破壞藻礁。

真的可以嗎？

先說說這1,300億要怎麼省，據了解三接在大潭的預算已經核定的都沒有超過1,000億，就算加計再外推也不會超過1,000億。要怎麼做才能省1,300億？

由於藻礁公投推動聯盟一向堅稱，在最低潮線往外平行延伸五公里的海域都有藻礁，若要迴避其所稱的礁石分布區域，則規劃的路線在海床底下必須穿越的長度得超過五公里。再者，因為三接區域屬於卵礫石層，要埋36吋的管線，要先在海床下方鑽出大約52吋的孔，如果是軟礫石層比例太高的話，除了鑽頭容易壞，孔洞也容易崩塌，如果在拉管過程，有軟礫石掉下來，就容易卡管，工程上就很難處理了。根據中央大學許樹坤院長團隊的調查結果顯示，大潭陸上或海下地質都是卵礫石層，也就是HDD鑽入及鑽出端都會穿過卵礫石層，拉管失敗的機率極大，而且規劃的HDD長度達三至五公里以上，遠超過國際最長二公里實績，失敗風險無法估算，不會有廠商投標。

藻礁公投推動聯盟也提出利用取水口進出的構想，因爲進水口不大，根本無法容納可以處理36吋管線的工作船或施工平台，且一定影響進水，甚至毀掉進水口。

相較於目前三接的棧橋規劃，藻礁公投推動聯盟所稱的海管上岸路徑規劃不僅工程難度極高，更難確保藻礁不受破壞。所以敬告藻礁公投推動聯盟，不要一方面不能容忍三接，另一方面搞出一個有雙標疑慮的替代方案來製造更多風險。

（作者為台灣大學生物產業機電學系退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法