自由共和國》陳秀亮／萊豬的進口攸關台灣的出口

反對黨訴求食安，推動反萊豬公投，卻未曾提出萊豬傷身的數據。美國大約三億人口消費萊豬，歷經二十二年，未見官司控訴萊豬傷身，這是萊豬非毒豬的大數據佐證。 (資料照)

陳秀亮／美國伊利諾大學副教授

反對黨訴求食安，推動反萊豬公投，卻未曾提出萊豬傷身的數據。美國自一九九九年授權豬農使用萊劑、提升豬隻瘦肉的成長率。美國大約三億人口消費萊豬，歷經二十二年，未見官司控訴萊豬傷身，這是萊豬非毒豬的大數據佐證。

反萊豬的台灣人，常以國人豬肉消費量居高，深恐累積的萊克多巴胺過量、影響健康。別忘了，鄰國新加坡，與台灣有共同的語言與飲食習慣，要求食安標準甚高，也進口美萊豬，新加坡人有多病短壽嗎？似乎沒有。

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當我們釐清萊豬非食安議題後，探討萊豬進口對台灣養豬產業的衝擊，以及與台灣出口的連動關係，才是務實的議題。

國人愛食溫體豬肉，對進口萊豬的需求是有限，對台灣養豬整體產業的衝擊應該不大，根據農委會農業統計，美萊豬自年初開放進口至今、總額不超過七百萬美元即是明證。但是，不諱言的，萊豬的進口是會搶奪低價豬肉市場。如何輔導豬農轉型至高價位的黑毛豬市場，則是執政黨必須面臨的課題。

台灣地小人稠，養豬對環境污染的衝擊不可小覷。以反向思考，若進口萊豬可以抑制國內低價位養豬市場、降低低價位養豬所造成環污的社會成本，政府則可以節省環污處理的經費，名正言順補貼養豬戶，促進養豬產業轉型升級、專業於高價位的黑毛豬市場。另外，低價位萊豬的進口可以剷除走私豬肉的誘因。萊豬的品質、政府可以控管，走私豬肉的來源不明，才是真正的食安問題。

萊豬的進口，可能是台灣養豬產業轉型與升級的加速觸媒。相反的，若反萊豬公投通過，受衝擊的不可能只侷限於農業，而是台灣的整體經濟。

根據美國商務部經濟分析局（BEA）的進出口統計年報，美國對台灣貨品與服務貿易總逆差、於二○一九與二○二○年各高達一百九十四億及兩百七十三億美元，逆差的年成長率分為七十一．二五％及四十．七％。當美國依照聯合國國際食品法典委員會（CODEX）通過萊劑安全容許量使用，台灣人卻無科學佐證、以食安反萊豬，這對信守貿易規則的美國人是無法接受的。再加上面臨對台貿易持續逆差，美國是無諒解台灣以非關稅性障礙，阻撓貿易協定的運作。

若反萊豬公投通過，美國勢必告上WTO，並質疑台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的必要性。若進而實施貿易制裁，受傷最重的應該是以出口為主的台灣。同時，台灣因不遵守聯合國貿易組織所訂規則，是很難加入世界各式的貿易組織及協定，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

當美國對台灣實施貿易制裁，對台灣總體經濟的衝擊絕不會是正面的。首當其衝的產業則是以仰賴出口、名列出口兩大商品的電子零件及資訊與視聽產品的有關產業（台灣經濟統計處資料）。根據國家發展委員會二○二○年的統計，台灣製造業佔國內生產毛額的比重是三十一．七五％，雇用了三百多萬勞工。這些倚賴出口的產業及勞工，將是反萊豬公投通過下的無辜受害者。

反萊豬，看似農業議題，卻經由出口經濟的連動，衝擊到出口導向的產業。反萊豬公投的一票，台灣人不得不慎思。別忘了，美國不僅是台灣重要的貿易夥伴，更是台灣昂首邁上世界舞台、不可或缺的國際友邦。

本文著墨在反萊豬公投對產業影響不均的分析，反萊豬公投如何衝擊台灣參與國際政治的企圖，則期待其他專家學者的分析與分享。

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