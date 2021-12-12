自由共和國》陳文石／這些人中毒了嗎？

因為我們相信美國政府機關的食品安全檢查嚴格大家都很放心，所以沒有人會去問這個是「萊豬不萊豬」的問題，在美國超級市場的豬肉大部分都是萊豬，我們也經常吃各種豬肉料理。（作者提供）

陳文石／旅美愛台畫家

台灣公投把美國豬宣傳當成毒豬，根據民意基金會民調顯示，有大部分的台灣人民反對美國萊豬進口，很多在台灣的人聽到造謠的「毒豬」，就不分青紅皂白的反對事態嚴重。這個事件連我家鄰居的美國人都知道，他們很震驚又好奇的問我這些人都中毒了嗎？狀況如何？我們的無知真是丟臉到國外。我們台灣已經進口美國萊牛那麼久了、美國萊豬也是在市場上一段時間，政府也把關相當嚴格，從來沒有發現超標問題更沒有不良的反應。馬英九進口美國萊牛那麼久都沒有問題，怎麼現在突然用造謠說美國的萊豬有問題，萊牛沒有問題怎豬就有問題，有問題應是這些人的腦袋，用這樣惡質的理由要停止進口，目的何在？

我發現說美國的「萊豬」是毒豬的這些人︰如馬英九家族、朱立倫、江啟臣、蔣萬安等加上立法院KMT的立委諸公眾婆，很多都是在美國求學的專家博士知識份子，是不是真的他們都中毒了？如果他們真的中毒了，我女兒是美國的法學博士執業律師，她說們公司可免費幫忙他們向美國豬農提出告訴，這樣集體訴訟保證他們發大財，賠償金保證三輩子也花不完，我相信這些豬農必定破產三代都賠不起，但如果是誤告也是要承擔責任的。但看起來他們都活力十足不像中毒，那麼就如同美國前國務卿萊斯說的，他們都是中國共產黨在台灣的代理人，目的在於攪亂政府使得無法執政，幫助共產政權達到孤立台灣的目的，親愛的鄉親們要有警覺不能投票贊成這樣就是幫助小偷提布袋！

請繼續往下閱讀...

在美國的台美人除了震驚之外，我們有幾十個台美人在美國大社團如︰大洛杉磯台灣會館數千名台灣同鄉、北美洲台灣人醫師協會有一千多位醫師、北美洲台灣人教授協會千多位各類專家學者、台美律師協會數百名律師、北美洲台灣客家同鄉會、北美洲台灣人婦女會等各界菁英領袖數萬人共同在美國各地發起聲明，我們認為在台灣的鄉親不瞭解美國的食品安全衛生單位FDA控管嚴格是世界前茅，比如在美國沒有路邊攤美食，因為在美國這些都不可能合乎衛生規定，他們的最基本食物都是如麥當勞、肯德基等速食餐廳的用餐環境，所有的排放廢水都要特別處理，廚房衛生要求嚴格不能有蟑螂老鼠之類的東西、油煙及牆壁不保持清潔、食品不可以放在地上、熟食超過四小時沒有放在五度C不能賣、廚餘處理也是非常嚴格，而且每一張四人的桌子都要有一個停車位。

因此我們向在台灣的鄉親報告在美國吃豬肉的狀況，希望台灣的鄉瞭解美國的食品非常安全，美國的養豬業者照顧豬像照顧小孩子一樣的用心，養豬埸的環境都有冷暖氣設備，工作人員進入都要消毒避免細菌感染，請大家有機會上網站查詢美國養豬業。

一九九九年後美國開始使用萊克多巴胺，這樣的豬肉可以比較結實肥肉少一些，因為美國人肥胖的人超級多，但這些都是非常安全的範圍，水喝太多也是會出問題，除非長期每天吃超過六公斤才會超標，但我們台灣人最愛吃豬肉每年平均也只有吃卅六公斤等於平均一天只有吃約一兩。因為我們相信美國政府機關的食品安全檢查嚴格大家都很放心，所以沒有人會去問這個是「萊豬不萊豬」的問題，在美國超級市場的豬肉大部分都是萊豬，我們也經常吃各種豬肉料理，如早餐吃培根火腿三明治，中午吃水餃、豬排、豬腳，我們的感覺是吃「美國豬、健康又好吃」、「吃美豬、代代都傑出」。

我們台灣人愛吃豬肉，在美國幾十年來第一代，第二代在政界、科技、醫學、商業、銀行等各方面都得到很非凡的成就，吃萊豬後的第二、三代更為傑出，我們在這裡幾代的證明。

台灣的鄉親愛吃台灣自己豬肉的口味，這是個人喜好的問題，你們可以不吃美國豬肉但不要反對進口，美國是我們最為重要的貿易伙伴，也是我們重要的貿易順差國家，把美國人自己都在吃豬肉說成有毒，美國人會怎麼看待台灣人民的無知。另一方面如果我們真的注意食品衛生的話，我對於台灣人喜歡吃溫體豬肉覺得不可思議。以前沒有冰箱的時代，吃溫體豬肉比較新鮮，但現在還有這樣的習慣實在非常不合乎衛生。根據美國專家的說法任何屠宰場的肉類二個小時後就會有細菌，而我們屠宰場都是在三更半夜，第二天拿到市場最少都是超過十多小時。因此美國的肉類屠宰後，都會馬上放在零下四十度二天殺菌後才會出售。

美國豬肉已經行銷世界一百多個國家，美國人三億多人，華裔也有數百萬人，我們的鄰居東南亞、日本、韓國、中國都在吃，如果我們反對進口要如何和國際平等互惠的交往，我們要參加的十一個CPTPP國家都開放美國萊豬進口，我們如果反對要如何進入國際經貿組織？ 台灣勢必成為國際孤兒，這就是中國的目地，為了我們自己的前途海內海外台灣人大家一起努力，和美國建立合作夥伴關係至為重要，大家共同扺抗惡鄰居中國共產黨的併吞！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法