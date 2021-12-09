自由廣場》（金恆煒專欄）四大公投下的民主議題

四大公投的攻防正沸沸揚揚的戰鼓喧天，執政的民進黨及在野的國民黨都抱背水一戰的決心，咸認是不可輸的戰爭。

國民黨在野，雖居於正方、攻方，但明顯比不上執政黨有力、有資源，最多只能在話術上猛攻。無論主席朱立倫還是前主席江啟臣都把這次公投定義為「人民」的戰爭；是人民對抗政府。朱立倫說：「民進黨用政府力量和無盡資源與民意對抗。」江啟臣表示：「四大公投若不同意通過，就是人民的失敗。」國民黨炮製「公投代表民意」，卻不盡合乎公投的定義。公投不是「人民」唯一可獨享或壟斷的；行政院、立法院乃至總統都可以交付公投案，二○○四年「入聯公投」，就是陳水扁總統提出的。所以把「公投」定義成「人民vs.政府」，當然是戰術運用，何況「人民」是抽象概念，不是鐵板一塊；人民中有不同階級、利益、族群、價值觀、意識形態等殊異，如何可拿「人民」的虎皮當自己的大旗？

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研究公投的學者史密斯（Gordon Smith）把公投分成兩類：一類是「可控制的對不可控制的」（controled vs. uncontrolled）；第二類是支持霸權的與反霸權的（pro-hegemonic vs. anti-hegemonic）。公民投票辦或不辦以及何時辦，政府說了算，那就是可控制且屬霸權支配；如由人民創制權所發動，那就可界定為不可控制且反霸權。史密斯的理論與研究顯示前者有利執政黨，後者反是。所以四大公投對民進黨而言，基本上不利。

那麼蔡英文總統在民進黨全代會提出「正面迎戰公投挑戰」，是不是「黨政不分」呢？這是國民黨砲口一致的質問。「黨政不分」在黨國體制下才能成立；國民黨的「黨國」是「一個政黨、一個主義、一個領袖」，而且「黨外無黨、黨內無派」。民主化的台灣如何可能「黨政不分」？民主政治就是政黨政治，政府推動執政黨的政策，理所當然，有什麼黨政不分？

從黨政不分還可以帶上行政中立的問題。四位公投領銜人共同召開記者會，強力斥責民進黨政府在公投上行政不中立。國民黨前主席江啟臣表示：「號稱民主進步黨的執政黨動用行政資源與國家機器，逼公務員辯護」云云。國民黨立委陳雪生以全面拒審預算抗議執政黨在公投時，沒有保持行政中立。民主政治用經濟學家熊彼得的理論，就是爭取人民選票而贏得政治上的決定權。（順便一提，杭廷頓認為熊彼得的民主理論經過三十年的論辯證明正確。）也就是說取得執政權推動的政策，沒有中不中立的問題。四個公投案涉及的是民進黨的政策，民進黨動用所謂「國家機器」宣揚政策，當然符合民主政治下的政治安排。

就反對黨而言，公投案是「反霸權」，對執政黨而言是維護政策；既是宣講政府的政策，當然沒有「公器黨用」的帽子可扣，都符合政黨政治或責任責治。游盈隆用「全黨沆瀣一氣」、謝志偉用「全黨戮力同心」，褒貶不同，只是各行其是而已，其實都不影響執政黨全力對抗此一「不可控制的公投」之客觀事實。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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