社論》拜登 習近平 普廷

烏克蘭危機聲中，拜登、普廷視訊會談。會後，關於如果普廷入侵烏克蘭，習近平同時武力犯台，白宮國安顧問蘇利文表示，美國將採取從威懾和外交的一切行動，以確保台灣永遠不會發生這種情況，並致力避免烏克蘭遭到入侵，這也是拜登向普廷傳達的訊息。而在白宮宣布外交抵制北京冬奧與殘障奧運之前，中國在聯合國大會提案、通過「北京冬奧會奧林匹克休戰決議」。休戰？始作俑者不就是中國的好戰！好戰份子講和平，是一貫的障眼法。

「目前全球唯有中國有能耐利用其經濟、外交、軍事和科技力量來對一個穩定開放的國際系統，發動一場持久的挑戰」，美國國防部長奧斯汀並認為，「中國領導階層日益對現行秩序不滿，也愈加發聲有意撤換美國在世界的領導角色」。但，他仍強調：美國不尋求對峙，不尋求衝突，不尋求新的冷戰，也不試著將世界劃分為勢不兩立的集團。問題在於，以中俄為核心的專制集團，正在快速集結，這個集團的目的，就是扳倒美國為首的西方，用他們的意識形態、治理模式與國際秩序取代西方霸權。看來，「管理歧異」，像是與虎謀皮。

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習近平有自己的時間表。前美軍印太司令戴維森曾提及，若台海爆發衝突，時間點可能是二○二七左右。美國國防部發布的最新「中國軍力報告書」則揭示，中共想於二○二七發展與美軍在印太地區抗衡的能力，逼迫台灣談判。如果習近平二○二二連三任，二○二七也正是要邁向連四任的時候。這個時間點，值得注意。習近平撂話，台灣倚美謀獨，美方以台制華，是在玩火，而玩火者必自焚。這種口氣，不是「管理歧異」，而是不惜一戰。

川普以來，美中貿易戰、產業戰、科技戰，以及印太戰略鋪陳，令中國屈居下風。但一場全球疫情，似乎讓習近平喘了一口氣。甚至，有意以軍事手段奪回一城。在這個節骨眼，拜登結合盟國，希望用外交手段解決軍事危機，乃是典型的西方思維，與習近平想的不一樣。顯然，他把美中較勁與個人權位合為一談。如果升高國際緊張，有利於壓制內部矛盾，那麼，對峙、衝突、新冷戰、勢不兩立的集團，皆屬必要之惡。假使中俄同時開闢兩個戰場，則貿易戰、產業戰、科技戰的勝負，就多了戰爭這個非典型因素了。

視訊拜習會，拜登苦口婆心，美中兩國領導人必須確保雙方的關係不會從競爭轉向公開衝突，我們需要建立涉及競爭、合乎常理的護欄。對方準備殺過來，還在討論護欄，小心被視為示弱！先前，美國參謀長聯席會議主席密利私電中國對口，保證美國不會向中國發動攻擊，如果我們要發動攻擊，我會預早通知你。軍事高層這種動作，豈不是更讓北京認知為，即使華府在表面上口氣強硬，但關鍵時刻仍會「懼戰」？或許，中國對台武力脅迫升級，就是想進一步測試拜登意志。共機擾台，十一期間，四天便高達一四九架次。中俄轟炸機罕見地在日本周邊空域聯合巡航。對台日施壓，對華府測試，一箭雙鵰也。

拜登的決戰意志，可以說是習近平訴諸武力與否的重要指標。密利私電曝光，川普稱自己從未想過攻擊中國。日前來台訪問的眾議員梅斯亦言：沒人想與中國戰爭，大家都想要和平。視訊拜普會前，美國官員指出，若普廷真的對烏克蘭發動侵略，美軍將進駐歐洲東部作為回應，但以武力直接回擊的方式，並非美方想看到的結果。凡此所流露的，習近平、普廷會如何解讀？今年以來，拜登政府相較於川普政府，美軍對共軍在台海軍事冒進行動的反制，似乎轉為側重象徵性意義，更多的是外交辭令與斡旋。殊不知，打打談談，談談打打，本是老共的看家本領。所謂談判，並不會停止軍事準備，而且談判往往只是掩護攻擊前置作業。

十一月中，視訊拜習會前，布林肯明講：如果中國動武改變台灣現狀，美國及其盟邦將會採取行動。本月初，布林肯又說：若中國進犯台灣，可能是災難性決定；加速危機，將有可怕的後果，且對誰都沒好處。可見，一再警告「別對台灣做你們打算做的事」，但習近平仍未放棄這個念頭。「讓普廷很難去做大家擔心他會做的事」，普廷依舊我行我素，烏克蘭風險危如累卵。原因在於，美國為主的西方，關切的措辭強度有所增加，但迄未展示「以戰止戰」的意志，特別是在台海迷信「戰略模糊」。如此言多於行，不啻是誘惑對方誤判的猶豫不決。

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