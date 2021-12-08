自由廣場》厭惡感的標籤化與年輕人不喜歡：國民黨的最大危機

◎ 范世平

「美麗島電子報」基本上對民進黨並不友善，公布的11月民調顯示，民進黨的好感度增加4.1%，為48.9%；負評為42.2%，下降3.1%。國民黨的好感度則是下降3.9%，剩下27.8%；負評為59.1%，上升3.5%。

基本上；民進黨的好感度高過國民黨21.1%，根本是碾壓狀態，負感度則低於國民黨16.9%。民進黨的好感度高過負感度6.7%；而國民黨卻是負感度高過好感度31.3%。

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由此可見，民進黨好感度正在逐步上升，而負感度則是逐漸下降；至於國民黨則是相反。上述的變動都在3%以上，超過了誤差範圍。然而值得注意的是，民眾對國民黨的惡感度如此之高，超過好感動一倍以上，這將使得這種厭惡感成為「標籤化」，也就是國民黨做任何事，民眾都會先入為主的予以負面評價；甚至國民黨即便做對的事，也無法得到應有的肯定，成為「多做多錯」的惡性循環。最後可能淪為「不做不錯」的消極態度，如此國民黨在政治上的影響力將每況愈下。

國民黨會陷入此一政治泥沼當然與一系列「戰狼」作為有關，從去年為了反美豬在立法院丟豬內臟、霸佔立院與癱瘓議事、強烈批評疫苗短缺、嚴苛質疑陳時中的防疫政策、推動四項公投、罷免陳柏惟等等，看來都是因為去年1月在總統與立委選舉大敗後的情緒發洩，還有韓國瑜被罷免後的憤怒宣洩。這些激烈作為固然讓「韓粉」與「深藍」大聲叫好，卻造成「淺藍」逐漸被民眾黨吸收，中間選民對國民黨敬而遠之。

但國民黨面對如此高的厭惡感卻是「寧左勿右」，在趙少康的領軍下「戰鬥藍」反而成了主流路線，連馬英九、郝龍斌等人也紛紛附和；加上統派的張亞中差點當選黨主席，年輕的黨主席江啟臣被迫下台，朱立倫雖勉強當選黨主席卻實力有限，造成黨內面臨分裂危機。國民黨外在形象不佳，黨內高層又爭權奪利，都在為2024年的總統大選盤算，難怪國民黨的好感度每況愈下。

另一方面，根據「美麗島電子報」的最新民調，蔡英文的信任度上升了1.4％，為54.7％；執政滿意度上升1.8%，為55.5％。特別的是，蔡英文在20到29歲的支持度高達69.5%，30到39歲有52.7%、40到49歲為52.2%。這些20到29歲的年輕人到了中年，難道會「轉向」支持國民黨？機會不高。因此，在可預見的未來50年，民進黨掌握的是主流民意，國民黨因為沒有年輕人支持加上老齡化的逐漸凋零，政治版圖正迅速縮小。

事實上，台中第二選區立委補選早知道就是「總統級」與「全國性」，因為全台現在只有一場選舉。既然全國矚目，民進黨推了具有醫學博士學位的中山醫學大學女醫生林靜儀，形象清新；國民黨為什麼不能推出也在台中的中國醫學大學女醫生參選？如果她有博士學位更棒。

這應該不難，但國民黨卻提了個家族與黑道有關、長期壟斷鎮瀾宮而資產不透明、長期掌握瀝青產業而獲利豐厚的顏寬恆，加上他與妻子「二離三結」讓人質疑在進行家族資產轉移，擁有龐大土地、房地產、招待所、電玩產業，卻一生從未奮鬥過。請問年輕人會喜歡這種「富二代」嗎？

而朱立倫推動的「同舟計畫」，把違反黨紀而遭退黨的人全部「特赦」，那「考紀會」乾脆廢除算了，黨紀猶如一張廢紙，這符合公平正義嗎？年輕人欣賞嗎？

把一個因炒股案而剛出獄，且長期壟斷花蓮政商界的傅崐萁請回黨，年輕人喜愛這種「花蓮王」嗎？

朱立倫以為穿著T恤與窄版西裝就能獲得年輕人支持，那真的太天真了；更遑論國民黨的兩岸政策總是說不清楚，對中國的蠻橫專制與對台打壓不敢批評，都是年輕人討厭國民黨的原因。

（作者是台師大東亞系教授）

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