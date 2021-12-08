自由廣場》安倍亮牌 岸田如何接招

◎ 王輝生

日本臨時國會六日開議，前首相安倍晉三先前在台日論壇的視訊表示，「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，一語道破台日美戰略模糊的底牌。不但在國會引發共鳴，清晰地警告中共不要誤判情勢，同時也表達他對岸田新政府有意傾中的憂心，因為岸田首相上任後拔擢著名親中人物林芳正為外相，師承自民黨宏池會創會會長池田勇人的傾中政策，而池田就是揚棄安倍外公岸信介前首相親台反共路線的領軍者。一葉知秋的安倍不想重蹈其外公的覆轍，就得防微杜漸以免後患。

明年七月日本將有國會大選，日本逾九成的嫌中民意及近八成的對台好感度，使得岸田新政府的傾中政策，在大選之前有所顧忌，不敢明目張膽恣意而為，只能在檯面下暗中醞釀、淺嚐即止。明年大選過後，在沒有民意的壓力下，才是日中交流進入蜜月的良辰吉時。

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自民黨內以安倍為首的親美友台人士，為了防患未然，反其道而行，在明年大選前，就要求岸田新政府對台美中政策公開表態，提前定調以免夜長夢多。針對林外相回應媒體「台灣有事」時說「會撤離僑民」的雲淡風輕說法，安倍才有「台灣有事」與日美同盟掛鈎之說。安倍亮牌已在國會發酵，岸信夫眾議員提議將「台海穩定」列入岸田首相的施政報告中，但未蒙採納；有村治子參議員接棒，將於九日的臨時國會中直接質詢岸田首相，如何落實之前參議院決意力挺台灣加入WHO的議案。在NHK實況轉播下，岸田首相如何接招備受矚目。

美中交惡，安倍親美挺台，所以日美、日台關係如膠似漆，岸田上台後，企圖走出安倍的影子，想遊走於美中之間，為明年的日中建交五十周年與習近平的訪日鋪路。所以當美國擬外交抵制北京冬奧時，岸田新政府態度消極，而且林外相主動透露他獲邀訪中等蛛絲馬跡，都顯示出岸田新政府，意圖在美中之間左右逢源，美國了然於胸，所以遲遲沒有回應岸田的訪美要求。

安倍前首相是日本任期最久的首相，也是日美同盟的忠實執行者，更是台灣的誠摯友人，他苦口婆心之言鏗鏘有力，迄今為止未見日美官方的反駁。一言九鼎的後續效應，將使有意傾中的岸田新政府有所節制，也勢必牽動往後的台日美中關係。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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