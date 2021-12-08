自由廣場》這種公投案，非民之所欲

◎ 王國論

好像到處在找戰犯，朱立倫的公投戰車前進宜蘭，林姿妙縣長卻不現身，以她堅持反對核四重啟的立場，找個理由躲起來是合理的，但朱驅車縣府逼人「表態」。

此種「被表態」的手法，與老共逼反動份子的「被認罪」，頗有異曲同工之妙。

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電力所需，老Ｋ黨推重啟核四；巧，中共台山核電廠燃料棒，卻在今年六月中旬爆出輻射外洩的核安事故，老共當然掩飾到底，反正它就是有「死人」的本錢，相較這幾年老共的旱澇、疫情等災難，死了多少人，旁人豈會知曉？面對核安，國共兩黨還真一個樣，豈會在乎人民的死活？若以台灣使用核電以來，未曾發生事故，即指核能是安全的，這無異是拿「人命」來實驗。

再檢視四個公投案，幾乎均互為矛盾，如果豬是毒的，已吞下的「毒牛」呢，怎辦？未知重啟核四，北台灣，甚至全台灣有幾人同意；而反三接護藻礁，中南部繼續空汙，北台灣人享福，喊反三接？至於公投綁大選，更是全為一黨之私了！

各地諸侯，說是為選票的壓力亦罷，說是最了解縣市內「民之所欲」也好；一個政黨自己提出的政策、公投案，按理皆應是民之所需，但現在，百姓要什麼都不顧，甚至連黨內都雜音四起，如果這不是全為一黨之私，什麼才叫一黨之私？

更可怕的是，恐怕僅是為一人之私，而拉著全黨陪葬。前主席之忝為提案人之一，應是為抓住主席位子；今天的主席圖的是自己的政治前途；而過氣的主席則是「肖想」政治生命的能否回春。至於老百姓的死活，套句老共的話「誰理你們！」

（作者是執業律師）

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