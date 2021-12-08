自由廣場》（林保華專欄）四大公投：台灣與中共的對決

本月十八日台灣即將進行四大議題公投，關係到台灣的未來，看看國民黨的總動員，台灣派也必須總動員維護台灣根本利益。

像核四、藻礁是很專業性議題，萊豬雖簡單些，也是科學議題，這些用公投來表決很荒唐。至於公投綁大選二○一八年有過教訓，是公投亂大選，國民黨台北市長參選人丁守中就是受害人。

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我不是這些議題專業人士，但國民黨支持這些，我就要打問號。理由很簡單，國民黨全稱就是中國國民黨，既然是中國本位，當然要維護中國利益而不是台灣利益。如果是中國人民的利益倒也罷了，然而他們何時為中國人民講話？就連「港僑」被中共如此迫害，國民黨講話了嗎？

也不必談幾千萬中國人民的不正常死亡，中共說國共內戰國軍被殲滅八百萬人；鎮反運動被抓的國民黨軍政人員及支持者二六二萬人，其中殺了七十二萬兩千人，文革期間又掃蕩「國民黨殘渣餘孽」，再死一批。連戰到中國，馬習會，連馬有慰問他們的家屬與為他們申冤嗎？如果對他們的患難支持者都這樣無情無義，在他們「聯共制台」方針下，能夠相信他們維護台灣人福祉的謊言？何況還有中共涉入的影子，他們所做的是在向中共乞討利益。

國民黨內部有些人也了解這一點，例如新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙等就有某些保留。如果連他們都有保留，一般民眾憑什麼要為四大議題投同意票？國民黨裡面，哪些人還為台灣人著想，哪些人完全是舔共產黨屁眼的，國民黨支持者應該要看清楚，從而決定自己的投票意向。

國民黨權貴也了解到他們的亂台公投，日益失去民眾支持而狗急跳牆、豬急嚎叫。有的用黑道手法公然威脅為政府政策護航的官員，要他們注意家人安全；前總統馬英九無法解釋為何他開放萊牛，卻反對萊豬進口，學豬叫來轉移焦點；明明是馬英九變成半畜半人，可是國民黨副主席連勝文卻說民進黨網軍「半獸人」。墮落到用這種下三濫手段來推行公投、欺騙民眾，也可見公投被他們糟蹋到什麼程度。

去年與今年，因為政府領導有方與各階層民眾的努力，台灣的防疫與經濟發展都取得可觀成就。台灣維持基本正常的生活秩序，民眾分享到紓困與薪資成長的成果；反觀中共以「共同富裕」為名，行「共黨富裕」之實，連台商也遭殃，民脂民膏落入黨庫、習庫，民眾完全分享不到，還受到天災人禍的荼毒；台灣國際地位正日益提高而中國陷於孤立；台灣人從兩國制度的不同與民眾福祉的差異，更看出國民黨權貴的險惡用心。為此必須投下四個不同意票，以保障台灣永續發展到更高層次的目標。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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