社論》感念杜爾及協助台灣的美國友人

美國前聯邦參議員杜爾（Bob Dole）週日去世。他是台灣在美國政壇重要的友人，力挺我國的立場鮮明。杜爾為「台灣關係法」立法的重要推手之一，曾力促美國出售Ｆ十六戰機給台灣；且據「紐約時報」報導，二○一六年十一月川普甫當選、但未就任總統前，與蔡英文總統史無前例的通話，杜爾是背後重要牽線人。

杜爾去世，美國政要的悼念文字彰顯了其人格與政治特質。拜登總統盛讚杜爾是「戰爭英雄，也是最偉大的世代中最偉大的一位」；他有「無懈可擊的正直和榮譽感」。前總統小布希說，「這位好人代表了美國最好的價值觀」。前總統歐巴馬讚美杜爾，「讓人回想起最偉大世代的成員遵守特定準則、把國家置於政黨之上的日子」。競選時曾得其支持的前總統川普也追念這位「美國戰爭英雄、真正愛國者」。

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拜登等不約而同，以「最偉大的世代」推崇杜爾，因杜爾是這一世代的代表人物。一九九八年，美國新聞主播布洛克（Tom Brokaw）著書《最偉大的世代》，指出生於二十世紀初葉、青壯之年為美國打第二次世界大戰的一輩，通稱「美軍世代」（G.I. Generation）或「二戰世代」，是美國最偉大的世代。這一世代成長於經濟大恐慌年代，後來參加二戰，無分男女，在前線出生入死，或在後方提供後勤支援，犧牲奉獻，盡心盡力為國家社會。

杜爾二戰期間在義大利作戰右手癱瘓，得過兩次紫心勳章。二○一八年老布希去世時，他在助手攙扶下，從輪椅起身，以左手向同為二戰老兵的老總統靈柩敬禮，場面令人動容。他那一代歷經艱難、堅忍不拔，展現不凡人格特質；且戰後仍努力不懈，樹立「個人責任、義務、榮譽與信心」的社會價值觀，為其下一代的嬰兒潮世代帶來自由及富裕，美國至今受惠。更令人讚服的，他們不因其犧牲和成就，而對政治、經濟、文化受益的後代，表現高人一等的傲慢。其代表性人物，如甘迺迪、雷根、老布希、專欄作家包可華、電視佈道家葛里翰、洋基球星狄馬喬，以及各行各業的男女眾生。

擔任參議員二十七年，杜爾曾是總統及副總統候選人，也曾任參院領袖，屬於共和黨的政治實用主義者。他在台灣最需要的時刻，挺身而出。一九七八年卡特總統宣布與中國建交、終止與中華民國外交關係之前，杜爾與民主黨參議員史東（Richard Stone）聯手提案，要求美國政府對台灣政策變化，須提前向國會全面諮詢；但卡特政府仍對國會封鎖消息，參眾兩院不分兩黨動員，堅拒國務院全面縮減與台灣互動的建議，並通過「台灣關係法」，持續確認美台關係的重要性，對台軍售，建立雙方互動架構與經貿關係等。

退休之後的杜爾，以其在國會及社會的影響力，繼續支持台灣，與我國駐美單位保持互動合作，除了增進實質雙邊關係，數度訪問台灣，公開撰文為軍售台灣潛艦及先進戰機等呼籲，也安排我政府官員、駐美外交官與美方政要及幕僚接觸。「紐約時報」有關川普與蔡英文通電話的報導，指台灣透過律師事務所，由杜爾幕後操刀，以長達六個月時間，建立台灣與川普競選及交接團隊的高層接觸，最後促成兩位領袖通話。杜爾對此以「我們應是有一些影響力」回應。

杜爾去世，台灣人感念這位美國友人一路相挺。在台美關係之路，雖有尼克森、卡特、季辛吉之輩為親善中國不惜背棄台灣，也不乏雷根、高華德、杜爾等為力挺台灣抗拒中國的正直政治家。時至今日，美國不分朝野、兩黨，堅定支持台灣有效自衛已是共識，反而是台灣內部有政媒勢力隔海唱和，不斷以各式各樣手法親中反美。本月中旬即將投票的公投案，就有打著「反萊豬」旗號的反美操作，這是憑常識即可判斷是非的議題，國人不能不察而跟著起鬨。

杜爾屬於美國「最偉大的世代」，台灣也有類似世代，那就是台灣人受過日本教育的「多桑世代」。這一世代跨越日本、中國兩個不同統治時期，經歷戰爭動盪、專制鎮壓、歧視迫害，但他們不屈不撓、積極奮起，不但創造戰後經濟繁榮，也為台灣帶來民主自由。「多桑世代」出現第一位人民直選的總統，戰後創業的第一代企業家，他們在各行各業打拚，或參與政治及群眾運動場合，建構了台灣戰後政經活絡而傲視鄰邦的新形勢。如今多桑世代最年輕者也已垂垂老矣，台灣人要珍惜最偉大的世代，並發揚他們的精神。

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