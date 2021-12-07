自由廣場》笨蛋，問題在地點─論核四公投

◎ 劉仕傑

近來據媒體報導，前總統馬英九說「反核的時代已經過去了」，並說「重啟核四不是多愛核能，而是台灣有缺電問題，只要飛機送來燃料棒，就可以用十八個月」。其實，支持重啟核四的藍營人士存有若干論迷思，因為重啟核四一詞隱含「核四已興建完成，甚至曾經運轉，目前只是要重新運轉」的錯誤意涵。

核四已蓋好了嗎？當然不是。事實是，核四是全球蓋最久的核電廠。核四預算起初從一六九七億元增加到二八三九億元，當時因錯誤分包，將工程拆成一千多個標案來委外招標，歷經凍結預算、變更設計、施工錯誤、貪污舞弊、停建、復工及延宕。這樣的拼裝車，本身就是安全一大隱憂。

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此外，藍營的核安論述最大迷思，其實還刻意忽略「位置」。國際知名科學期刊《自然》（Nature）在二○一一年四月第四七二期中有篇標題為「反應爐，居民及風險（Reactors, residents and risk）」專文，全台灣人都值得一讀。該文主要論點為，全球核能電廠的位置與周遭人口間存在高度風險，重點如下：

第一，日本福島核能電廠周遭卅公里人口圈為十七點二萬人口，但全球二一一座核能電廠的卅公里人口圈皆遠高於十七點二萬人，其中廿一座核電廠在卅公里人口圈內有超過一百萬人口，其中三座超過三百萬人口。

第二，巴基斯坦Kanupp核電廠為全世界卅公里人口圈中，人口最稠密者（約有八二０萬人），但其反應爐相較為小。然而，緊接Kanupp者，即為台灣核電廠。文中強調，台灣的核一及核二核電廠卅公里人口圈計有五五○萬人，且反應爐大小數十倍於巴基斯坦Kanupp核電廠。《自然》期刊中特別強調，台灣核電廠風險將首都台北籠罩其中，並稱這個發現極為駭人（scary）。

第三，核電廠的建置評估尚須考量「安全文化」，包括維修及訓練品質、操作者能力、員工、規範監督嚴格度與同僚審視，而許多支持核電人士似乎都過於自信（over-confidence）。

柯林頓當年以「笨蛋，問題在經濟」口號入主白宮，如今，要請擁核的藍營人士深思「笨蛋，問題在地點」。台灣是全世界唯一首都圈超過五百萬人口置於核電廠卅公里人口圈內，難道國民黨要讓這五百萬人每天生活於提心吊膽的恐懼中嗎？

核四公投，我會投下「不同意」。請珍惜這塊土地的台灣人，跟著我一起守護台灣這個國家。

（作者是時代力量國際中心主任、前外交官）

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