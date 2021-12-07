自由廣場》無知者盲目反對燃氣發電 恕難同意

◎ 林逸民

人類原本以燃煤發電為主要電力來源，而在國際推動減碳過程中，認為發出同樣的電力，燃氣發電產生的二氧化碳遠少於燃煤，因此可做為減碳的過渡能源，然而，國際上有許多激進減碳主義者，認為一丁點二氧化碳都不可以排放，因此對燃氣發電極度敵視，並以許多錯誤認知盲目反對。

大潭第三天然氣接收站數十年爭議的過程中，其實許多反對者，是反開發，反燃氣發電，包括護礁主導者潘忠政也承認最初根本不識藻礁，只是為了反對開發找理由。反開發也是言論自由，民主國家尊重不同意見，但是許多反對說詞，完全違反基本科學知識，必須分辨真偽。

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反對者稱，第三天然氣接收站會導致水溫上升破壞生態，讓附近變成「海鮮湯」，這是完全沒有物理學常識的嚴重謬誤。天然氣接收站的作用，是接收以船運的液化天然氣，氣化為天然氣，以供使用，液化氣體重新氣化時會吸收大量熱量，第一天然氣接收站附近，海水溫度其實是降低。會把升溫跟降溫都搞錯，就可知反對者水準。

反對者又稱，燃氣發電很貴，這說法顯示對燃氣發電基本常識毫無了解。

燃氣發電分為單循環與複循環，前者的能源效率較低，最高僅能達四十％，但是使用彈性大，主要用於尖峰彈性調度，由於能源效率低，加上僅在有調度需要時才啟動使用，相對攤提成本高；複循環能源效率可達近六十％，主要使用方式是盡量連續發電，作為基載或中載使用，由於全天候發電，相對攤提成本低。

兩者的發電成本因而天差地別，美國能源資訊局、投資銀行LAZARD的估算資料都顯示，每度電均化發電成本，單循環燃氣發電大約為複循環燃氣發電的三倍。所謂燃氣發電很貴，是單循環燃氣發電拉高平均，複循環的成本遠低於平均。

而大潭發電廠為複循環燃氣發電，第三天然氣接收站即為了直接供應大潭電廠而設置。

台灣「護國神山」台積電正在擴廠，需要大量電力，不僅如此，受中美貿易戰影響大量產業準備回流，電力供應是重要考量，台灣未來終會走向全綠能，但過渡期間需要燃氣發電的支持，國家整體能源戰略不能由連升溫降溫都搞錯、單複循環之分都不知道的盲目反開發者決定。

有智慧的台灣人，為了國家永續發展，不能同意無知者的主張。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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