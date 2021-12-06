自由廣場》美歐視訊 台灣竟成會議焦點

◎ 周鉅原、邱萬鈞

十二月三日參加了布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 一個有關美國-歐盟在印太地區聯盟的視訊會議，邀請到美國的副國務卿雪曼(Wendy Sherman)及義大利籍的歐盟對外事務部秘書長沙尼諾(Stefano Sannino) 出席對話。

雪曼副國務卿一開頭就提出美國希望跟歐盟共同承擔一個自由、開放、透明的印太地區，並且願意提供高品質的投資，來促進這些國家的基礎設施。

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沙尼諾則強調歐盟跟美國都是在印太地區的重要參與者，並會提升目前進行中的設施。他所說的進行中的設施，就是指歐盟所提供的在印太地區基礎設施的投資，以有別於中國一帶一路在這地區所造成的債務陷阱。

最讓筆者感到驚訝的是，進入Q&A階段後，會議主席萊特(Tom Wright) 宣布，參加的人員所提出的問題當中，空前的有高達20%是有關於台灣的問題。他希望了解美國及歐盟對台灣的國防安全，以及面對中國的霸凌問題，有何看法。

兩位美國與歐盟的外交官異口同聲的支持台灣有意義的參加國際組織，因為台灣可以對這些國際組織提出貢獻，尤其是WHO。當然兩位外交官也免不了帶上一句官式文章「會在一個中國政策的架構」下，來推動提升台灣在國際上的參與。（不過歐美所認知的「一個中國」與中國所定義的越來越遠。）

雪曼副國務卿特別提到美國支持立陶宛-台灣的關係，同時對中國在新疆境內所採取的強迫勞動、滅絕種族作為，提出很明確的關切。沙尼諾雖然不願意預測歐盟與中國的簽訂的投資協定已經告終，但他強調這個協定短期內不可能有實質上的進展。

當國際上正在對台灣重返國際社會著力，台灣應該把握機會，積極的接軌國際，不要因為一個被誤導的萊豬公投問題，自亂腳步。

美國遵循國際食品標準，且科學驗證完全安全的豬肉，萬一禁止萊豬公投通過，基於臺灣對美國今年將超過330億美元貿易順差的事實，美國絕對有理由對台灣進行各種形式的經濟報復！包括禁止機密性的策略產業器材輸入台灣。例如台灣許多高科技的工作機台，專利其實都是在美國的手中，假如因為台灣禁止美豬進口，美國拒發輸出許可，這些產業就完蛋了。不僅影響台灣的生存發展，更將影響台灣年輕世代的前途。筆者希望理智的選民，在投下神聖的公民投票之時宜慎思明斷，一定要考慮到整個國家的前途與自己的荷包，做出一個明智的抉擇。

國際貿易有取有捨，有進有退，全世界有一百多個國家都接受含有萊克多巴胺豬肉的進口。這些國家當中，很少有像台灣這樣的高度的依賴國際貿易來維持他們經濟的發展，更沒有任何國家像台灣這樣的受到中國的威脅霸凌，而需要美國為首的自由國家來支援。所以筆者的心就像所羅門王審判真假母親故事的那個真正媽媽一樣，即使承受許多的攻擊污辱，仍然誠懇的希望國人同胞，在萊豬進口的公民投票上，千萬不可不慎，而將台灣空前的大好機會從自己手中毀掉，也斷送了年輕世代的前程。

（作者分別為美國紐約市大學經濟系教授、波士頓東北大學財務金融系教授）

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