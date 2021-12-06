自由廣場》白話文：110國人民吃的，當然能吃！

◎ 洪聖斐

我因工作關係，長年接觸美國人。關於美豬公投，美國朋友問我：「台灣人比美國人更注重食品安全？」把他的話翻譯成台灣人理解的語言，就是：台灣人比美國人怕死？

檢驗這句話最好的方式之一，就是現在在美國的台灣留學生，有沒有吃美豬、美牛？他們在美國都有吃美豬美牛！那麼為何在台灣的台灣人不能吃呢？更何況美國並不是要求台灣人吃美豬，而是開放讓美國萊豬能進台灣，至於要不要吃，由台灣人自己決定。

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華人是人怕出名豬怕肥，美國人則是怕死。美國人打仗，首先計較的不是敵人死多少？而是自己人死多少！發射子彈不計成本，只要少死自己人就好。美國政府也怕人民不明不白的死。北韓抓到美國戰俘，要美國總統道歉、接受北韓莫須有的指控，美國總統都很多都會照做。因為美國人安全優於國家尊嚴。

這樣的國家、政府，敢讓危害國民健康的萊豬、萊牛在美國國內市場自由銷售嗎？美國人敢吃的，台灣人怕吃了會有問題？別忘了，美國萊豬已經有22年歷史，全世界共有109個國家開放進口，包括日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南等等等，多達110個國家在吃美國豬肉，台灣人還怕甚麼？別忘了AIT處長孫曉雅說的：「我吃、也讓孩子吃！」

（作者為大學講師，高雄市民）

老美援台、護台 我知恩報恩

◎ 黃世興

國民黨的反萊豬公投，我不同意，理由如下：

1951至1965美援期間，國民黨政府有11億美元的財政赤字，美國提供了高達11.8億美元的援助，真是雪中送炭！我也還記得1959年八七水災，當時筆者雖小，卻對美國用直昇機運送救災物資飛抵鹿港國小操場，印象非常深刻！美援所贈送的麵粉，吃完後，麵粉袋還可用縫紉機車成內褲，是我們這一輩老人的共同記憶。可見美國對台灣人不薄，值得我們感念。然而，國民黨竟恩將仇報，提出反萊豬公投，沒有科學根據，違反聯合國規範，更重要的是違反台灣人善良的本質。

依農委會統計，美豬進口佔比已滑降至5%，進口量小，國人更可選擇不吃。若有人選擇食用萊豬，依衛健機構分析，體重如為70公斤，每天可吃七公斤以下萊豬肉仍不會超標，不會危及健康。試問：誰能一天吃下七公斤豬肉？而且天天吃？

台灣人善良，咱當年曾經被美國幫助過，現在美國更幫著我們擋著中國惡霸，面對這樣的朋友，我們就算沒有「吃人一口，還人一斗」，也總該還個「一口」吧！

（作者為專利師，高雄市民）

為了兒女前途 當然「不同意」

◎ 林修正

我是一名曾在科技大學教授國際貿易的退休老師。人生到這個階段，最關心的已經不是自己生活，而是小孩的前途。關於涉及國際貿易的反美豬公投，我專業的判斷是，投「不同意」！

萊克多巴胺的安全標準已經出來，拒絕萊豬進口就是不遵守國際貿易規則，美國就有貿易懲罰的依據。

以前美國單方面用紡織出口限額、301條款、操縱外匯等理由，要求改善貿易條件，東亞國家都做。連日本也一樣。因為一旦拒絕，美國就以不公平貿易為由，由美國自行選擇對該國那類產品禁止進口或提高關稅，該國該產業就會嚴重受害。禁止美豬進口不是只影響到農業，所有產業都可能受到影響。連日、中都承受不了美國貿易懲罰，台灣可以嗎？

美國不僅是台灣第二大直接貿易國，更是第一大的間接貿易國。美國是台灣最大的技術輸入國、行銷接手國。很多廠商的產品、產業升級，都是從美國引入技術。特別是晶圓等高科技產品，關鍵材料、機器及重要技術專利。產品則是美國廠商下單購買。這是台灣所得不斷提高最重要原因。連台商在中國的生產、行銷也是。只要看中國2020年出口前十大廠商，有六家來自台灣，而他們的訂單、產品多握在美國手中。就知道美中貿易衝突，台商為什麼很緊張。

想要「去美靠中」，絕對是錯誤的幻想。何況沒有技術、訂單，中國會理你？

因為有退休規劃，我與軍公教退休人員一樣，不怕晚年生活有多慘。但我的小孩還要工作幾十年，甚至連人生的第一桶金都沒有。他們的前途是我最擔心的。我想只要台灣經濟發展好，他們有高一點的薪水，有能力選擇安全的食材。那要不要進口萊豬，根本不是問題。

（作者為退休副教授，台北市民）

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