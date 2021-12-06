社論》民主盛會沒有獨裁國家參與空間

美國近日將舉行首屆「民主峰會」，邀請台灣在內約一一○個國家參加，而中國、俄羅斯等國則未受邀。此舉似乎讓北京惱羞成怒，上週末特地發表所謂「中國的民主」白皮書，直指民主不是少數國家專利，美國藉民主峰會打壓與其制度不同的國家。此外，白皮書更自吹自擂中國的「全過程人民民主」實現了「人民民主和國家意志相統一」，是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」；更荒謬的是，中共官員更堂而皇之宣稱，中國是當之無愧的民主國家。

中共的統治模式，是極權體制發展的極致，根本不存在自由、民主、人權等普世價值，也無人民當家做主的概念，而是以黨作為統治機器，打著為人民服務的旗幟，穿著國家的外衣，遂行其一黨專政，以鞏固少數共黨領導者的利益。在「社會主義民主」架構下，一些似是而非、彼此矛盾的概念被編串在一起，企圖魚目混珠；例如「民主」與「集中」本不相容，卻被扭曲為決策之前先經過充分的民主討論，一旦結論達成，便需口徑一致，不得存有異見或質疑。這個所謂的「民主集中制」，真正執行起來，並無民主、多元的討論空間，反而是以權力鬥爭搶奪決策權。勝利的一方掌控一切，失敗者則需臣服效忠，否則將成為黨或國家的叛徒。再者，社會主義楬櫫的沒有階級矛盾的共產社會遠景，亦賦予共產黨擔任先鋒隊的角色，成為共產黨一黨專政的理論依據。在此「昭昭天命」之下，中共的一黨專政明載於中華人民共和國的憲法，使得中共政權成為神權、君權之後的黨權國家，企圖維繫中共萬世一系的黨天下統治地位。

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中共建黨、建政以來，歷來的鬥爭十分慘烈，死亡達數千萬人之鉅，遠遠超過列強、日本對中國侵略的總和。但中共所犯下的滔天罪惡，都被掩蓋在沾滿鮮血的「國家」、「民族」、「人民」旗幟下。尤有甚者，在這個缺乏民主的國家，即使是肅貪，也都被當成對政敵的整肅，沒有經過正當程序的審判。「中國式民主」的內涵如此不堪檢驗，如今卻敢對民主國家抹黑、叫囂，無非是中國崛起之後，民族性格已由「過度自卑」轉為「過度傲慢」，於是目空一切，欲平視世界，乃自認可以洗雪百年國恥，造成中共得以利用民族主義操控一切，甚至創造出虛無縹緲的「全過程人民民主」，來壓制人民渴求的真民主，以及對西藏、新疆、香港的鎮壓，對台灣的武統恫嚇。進而反擊西方民主國家對中國人權的關切。

誠然，民主制度下仍有些治理「失靈」、「失效」的弊端，然而，民主具有自我修復的能力；治療民主之病的最好藥方，就是民主本身。反觀共黨專制，因為沒有合法表達意見、參與決策的管道，與政權和平輪替的機制，當民意與當權者的利益矛盾對立時，便只能透過非和平抗爭來改變現狀。故而，共產政權的起落，其之崛起迅速，但殞落也同樣快速。東歐集團與蘇聯共產帝國，皆看似無法摧折，卻同樣難逃一夕崩解的案例。中共領導人顯然想要超脫此一輪迴，於是創造中國式民主作為政權的基架。尤甚者，中共不再對外界指責的民主人權問題遮遮掩掩，力圖辯解，而是配合著經濟力量的成長、軍力的擴張，編造「全過程人民民主」、「社會主義民主」，作為維護政權的高牆。由此看來，白皮書對西方民主的反駁，更像是鬥嘴鼓、硬拗、指鹿為馬，重點不在辯論出民主的真相與實質，而是刻意展現一種不在乎外界指責的硬道理，另立一套國際標準與價值。所以，當中共指稱「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判」，其真相是，這個國家的人民是沒有資格與權力來評判中共的表現，因此中國到底是不是民主，中國人根本不敢「妄議」，而是由中共甚至習近平說了算。

這次民主峰會的主要目的，是制訂共同的標準和議程，希望將政府治理能力和共同的民主價值觀重新納入國際組織議程；拜登更將在峰會開幕時宣布美國將與友好國家共同擬定一套「行為準則」，遏阻全球各國的獨裁者獲取監控人民的數位工具與科技。眾所皆知，以科技監控人民而惡名昭彰的便是中共，其之對民主峰會召開有如芒刺在背，甚而歇斯底里、氣急敗壞批判西方民主，皆在預料之中。然而，無論中共如何激烈反應，對於一場民主國家的盛會，那些信奉共產思想、神化獨裁者的國家，沒有獲得邀請，本來就是天經地義的事！

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