自由廣場》軌道碎片危機·太空新商機

◎ 吳智遠

十一月十五日，俄羅斯進行了一場反衛星武器試驗，以飛彈摧毀重約兩噸的損壞衛星宇宙1408號（Космос-1408），其結果導致在300-1,000公里高的軌道，產生1,500餘塊大碎片和數十萬塊小碎片，並對國際太空站構成潛在威脅，數度令站內七名太空人緊急進入乘員艙避難，以便發生撞擊時能順利逃生。這起事件雖以虛驚一場落幕，但再次提醒人們包含軌道碎片在內的太空垃圾可能產生的巨大危害。

隨著科技漸趨成熟與私人資本進入，在太空中，特別是在近地軌道（Leo Earth orbital）與月球，開啟大規模載人商業活動已漸趨事實，例如在近地軌道或月球表面建立太空旅館，並常態性實施太空旅遊活動等；然而，確保人們能夠在安全的環境中生活是太空旅館和太空旅遊普及的先決條件，這也意味著有效應對太空垃圾成為一個優先課題。

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太空垃圾是太空載具、太空站或太空旅館的嚴重威脅，當它們高速運動時，例如在近地軌道可達每秒7.8公里或更高，一個小型物體也可能造成災難性的後果，與一個10公分大的物體碰撞足以完全摧毀前述裝備或設施，造成巨大的人道災難及經濟損失，即使是小得多的物體也能令其失能。

更重要的是，發生這類碰撞的可能性正在顯著增加，自1957年Sputnik 1號衛星進入軌道以來，太空垃圾開始在地球軌道上堆積，來源各異，包括已損壞的飛行器、丟失的設備、推進器和武器等，截至2021年十一月初，已有超過3.3億個小於1公分、約100萬個1-10公分，和約36,500個大於10公分的物體，散布於地球軌道上，且無疑會繼續增加。

為應對太空垃圾的威脅，人們正在嘗試發展不同類型的技術手段，然而，尚無成熟的方法可以有效地幫助未來的太空載具或設施避免此一威脅。一項研擬中、針對軌道碎片的XPRIZE挑戰，計畫以五千萬美元獎金促成相關技術突破，在挑戰啟動後五年內，能夠開發出合格清除技術的團隊將贏得大獎，目前的草案要求獲勝團隊於一次操作中，在六個月時間內將最多（最少五個）物體自近地軌道上移除，並在成本效益、可持續性以及可擴展性上取得良好表現。

避撞則是清理之外的另一方向，除了太空載具或設施本身的迴避能力外，也需要太空交通管理來確保太空安全和有效避免碰撞，人工智慧被認為有助於建構實現此一目標所需的物體偵測、軌跡優化、建立運動模型等技術。

特別值得注意的是，目前對於太空垃圾的監管缺位，迄今國際上尚無完善的法律和監管框架來規範產生和清除這些物體的責任，但這或亦與缺乏有效的太空垃圾管理技術方案，導致監管機構無法訂立相關規則有關，當有效的太空垃圾清理或太空交通管理技術廣泛可用時，國際以及各國監管機構應會納入，並據以制定對應的法律和監管機制。

待解的太空垃圾問題所帶來的新機會，具有幾個特徵：一、具急迫性，應在大規模載人太空活動實現前發展出有效的解決方案，二、相較於其他尚未實現的太空願景，是個相對獨立的課題，三、就近地軌道碎片清理的範疇，已有開放式創新社群草擬的競爭框架可供參考，四、其商業潛力的實現，或有賴於法律與監管框架的建立，但應可樂觀期待。

綜上，此一課題攸關未來大規模載人太空活動的安全保障，是太空旅遊與太空旅館等應用的基石，或值得有司、法人以及廠商更多關注，納入發展目標。

（作者為生技研究人員及經理人）

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