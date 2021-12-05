自由廣場》年成長率達11.6%的節能服務業

◎ 楊正光

全球淨零碳排趨勢下，歐盟擬課徵碳關稅、國際綠色供應鏈要求也越來越嚴格，對產業來說，想要使用低碳甚至無碳電力，除了建置再生能源外，透過提升能源效率來節能，不只成本更低，而且還衍生出大商機，帶動如節能技術服務業興起。

節能技術服務業(Energy Service Company, ESCO)是以提供能源技術的服務與諮詢，協助終端用電戶改變能源使用習慣，促成客戶降低成本、ESCO獲得報酬、以及減少污染友善環境的「三贏」局面。最早興起於美國，目前美國的大型節能技術服務業者，已切入能源供給面，負責電廠的能源買賣及維護。日本則整合大型工業集團的服務，包括建築、空調、重工等。臺灣則從用戶端著手，協助許多政府及民間客戶改善能源效率，早年輔導對象以非製造業為主，例如政府機關、學校、商辦、醫院等；現已拓展到電子業、紡織業、甚至石化鋼鐵等高耗能產業。

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根據臺灣能源技術服務業協會統計，能源技術服務業每年成長率達11.6%，2020年產值已經突破200億元，約320家相關業者投入。經由能源技術服務業輔導的企業，只要節能績效達到一定標準，不僅省下電費，還可為減碳愛地球盡份心力，舉例來說，北市有間醫院就因此成功節電達四成，一年省下逾500萬元電費，降低二氧化碳排放量936公噸；國內 則透過改善空壓機，節電26%，省下170萬元電費，減少二氧化碳排放量320公噸；另外也有一家上市紡織大廠節電28%，省下220萬元，等同減少二氧化碳排放量468公噸。總計109年類似節能輔助輔導案共有399件，年節能達3.58萬公秉油當量(kloe, kiloliter of oil equivalent)，創造出62.6億元的產值，除降低生產成本外，所減少的碳排放量等同255個台北市大安森林公園吸收量。

能源技術服務業助企業改善能效，並不盲目套用既定作法，而是全面診斷，為廠家的獨特需求提供最大效益，協助企業能在不影響產能下，省下龐大電費支出，打造淨潔的生產環境。許多實際應用的解決方案，都有潛力輸出至國外，用節能為臺灣爭光，創造商機，未來前景可期。

（作者為臺灣能源技術服務業協會榮譽理事長）

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