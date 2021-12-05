自由廣場》萊豬·產業·出口

美國台僑談公投

◎ 陳秀亮

美國自1999年授權豬農使用萊劑，約三億人口消費萊豬，歷經二十二年，未見官司控訴萊豬傷身，是萊豬非毒豬的最有力佐證。

反對黨以國人豬肉消費量高，深恐累積的萊劑過量、影響健康。但新加坡人有共同的飲食習慣，食安標準甚高，也進口美萊豬，有多病短壽嗎？沒有。

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釐清萊豬非食安議題後，探討萊豬進口對台灣養豬產業的衝擊，及與台灣出口的連動關係，才是務實。

國人愛食溫體豬肉，進口萊豬的需求低，據農委會統計，美豬自年初開放進口至今、總額不超過七百萬美元、約佔總進口豬肉的5%，即是明證。但是，不可諱言的，萊豬會搶奪本土低價豬肉市場。如何輔導豬農轉型，是執政黨必須解決的課題。

再以反向思考，若進口萊豬可抑制國內低價位養豬市場、降低其所造成環污的社會成本，政府可以節省環污處理的經費，名正言順補貼養豬戶，促進產業升級至高價位的黑毛豬市場。

另外，低價位萊豬的進口，可剷除走私豬肉的誘因。萊豬的品質，政府可以控管；走私豬肉來源不明，才是真正的食安問題。

進一步言，若反萊豬公投通過，受衝擊的是台灣的整體經濟。

據經濟分析局(BEA)的統計，美國對台灣貨品與服務貿易總逆差，於2019與2020年各達194億及273億美元，年成長率分別為71.25%及40.7%。當美國依聯合國通過萊劑安全容許量使用，若台灣無科學佐證而阻擋萊豬，這對信守貿易規則的美國人是無法接受的。再加上對台貿易持續逆差，美國必將無法諒解台灣以非關稅性障礙，阻撓公平貿易，恐怕會告上WTO，並質疑台美貿易暨投資架構協定(TIFA)的必要性。同時，台灣因不遵守聯合國貿易組織所訂規則，將很難加入世界其他貿易協定，包括跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP) 。對台灣總體經濟的傷害絕不能低估。首當其衝者，當是我出口主力的資通訊產業。

再據國發會2020年的統計，台灣製造業佔國內生產毛額的比重是31.75%，雇用了三百多萬勞工。這些倚賴出口的產業及勞工，將是反萊豬公投通過下的無辜受害者。

因此，反萊豬看似農業議題，卻經由出口經濟的連動，衝擊到出口導向的產業。更別忘了，美國不僅是台灣重要的貿易夥伴，更是台灣昂首邁上世界舞台、不可或缺的友邦。

（作者為美國伊利諾大學芝加哥校區財務系副教授）

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