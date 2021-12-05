自由廣場》美國一場公聽會的震撼教育

◎ 鄭麗伶

美國威斯康辛州議會十二月二日捎來消息，11月中我受邀參加的678法案公聽會，至今毫無進展，暫時停擺。法案不用50字即可解釋完畢：建議「就業和經濟委員會」雇一位威州代表長駐台灣，仿效其他中西部州，以增進雙邊貿易機會。

台灣與威州貿易有悠久歷史，威州出口台灣主要以玉米、大豆、乳製品、花旗人蔘和木材為大宗，與美豬關係較少，原本我以為頂多在公聽會上美言幾句，希望威州和台灣互動更綿密，也宣傳台灣和美國一樣是個民主開放的國家，是一個可以被信任的夥伴等等。萬萬沒想到，即使無人提及台灣的公投，卻有多位議員詢問肉品關卡，連萊克多巴胺也出場了。

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看到議會對只是派任駐台貿易代表與否的公聽會，就如此在意台灣市場的開放性、公平性，是對我而言形同一場震撼教育！當天離開公聽會時，想到萊豬公投案，心已沉到谷底。個人猜測，州議會對台灣在兩週內要對美（萊）豬舉行的公投心知肚明。

事情真的很簡單：美國在意的向來是市場的自由開放。至於買不買吃不吃，全部操之於台灣人自主的市場機制，政府不得干涉，包括美國政府在內。

聽過「亞細亞的孤兒」嗎？因中共無所不在的杯葛，幾十年來台灣孤立於極小的國際空間。但在國人長期的打拚和鋪陳，民主台灣現在終於有機會發光發熱，在眾多國家如歐盟美日澳等國的支持下，有望加入國際貿易組織、參與國際事務。在這關鍵時點，台灣人要為了根本沒有多少進口商進口的幾塊豬肉，和假的食安問題（萊牛好棒棒但萊豬有毒？）而絆腳台灣和我們下一代進入國際舞台的機會？為什麼？

台灣是WTO的成員，既然要以商貿進軍做國際社會的一份子，就有一定的規範要遵守，這是大人的事。用沒有科學根據的民粹公投，做出背信和不公平經貿的動作，鐵定大傷台灣國際形象；以後被反將一軍實施經濟制裁時，不僅會門戶大開，也會降低台灣的競爭力。別以為這是危言聳聽，有太多案例在國際間歷歷可見。

台灣不能有「巨嬰」心態，需要「轉大人」！在講究公平貿易的國際舞台上，沒人在跟你客氣的！

（作者為威斯康辛大學病毒博士、研究員，北美州台灣人教授協會會長）

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