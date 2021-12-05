自由共和國》林佳龍／台灣要自救 民主需接棒！來自彭明敏教授的訊息

至今仍每天聽國際新聞、關心時事的彭明敏教授，最關心的還是台灣的國家安全議題。(資料照)

林佳龍／台灣智庫共同創辦人

歷史是一場接力賽，必須一棒接著一棒的傳承下去。去年李登輝前總統過世後，我花一年的時間籌辦一系列「李登輝學」活動同時出版專書。而當我們討論李登輝前總統時，許多人都不約而同地想到與他同一世代，不論知識底蘊抑或國際視野都堪為翹首的另一位台灣本土知識菁英——彭明敏教授。

彭明敏教授與我有幾個特別的交集。一九六四我出生的那一年，他送給台灣人《臺灣人民自救運動宣言》這個珍貴禮物。彭教授和他的學生魏廷朝與謝聰敏，主張以建設新國家、制定新憲法、加入聯合國等方式，回應當時台灣國家不正常的處境。現在看來，五十七年前的這些主張，仍是當前推動台灣國家正常化時所努力的目標。一九八四年他出版回憶錄《自由的滋味》，這本當年必須要躲起來看的禁書，既生動又與台灣的現實政治和國際處境結合，啟蒙大學時期對政治學求知若渴的我。而二○○五年得知我決定參選台中市長，彭教授主動去拜託台中新民高中的劉昭惠董事長，請她務必要幫忙與照顧我，顯見他提攜後進的不餘遺力。

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長久以來，彭明敏教授的知識與氣度，始終是眾人景仰的對象，是以在我離開政府，規劃光合之行的民間訪問行程時，就計畫向他問安請益。今年高壽九十八歲的彭教授因健康因素，近來已不大接受訪客。但知道我想向他請益，彭教授不僅表示歡迎，提筆簽名送我集結其近年媒體投書而成的新書《絕筆集》，更花超過一個小時與我促膝長談。

至今仍每天聽國際新聞、關心時事的彭教授，在與我的對談之中，最關心的還是台灣的國家安全議題。一方面，他擔憂台灣內部極有可能會被有心人士滲透，特別是當中共以打飛彈或軍事衝突製造事端時，恐會有人裡應外合地在國內另組人民政府，主張和平談判，挑戰政府領導威信。他認為，反滲透的相關法令若不夠嚴謹、相關處罰若不夠嚴格時，勢必將導致國安出現破口，因此期待台灣的國家領導人，必須有處理滲透議題的能力與決心。另一方面，他認為就算美國有意出兵保護台灣，但台灣人民仍舊要先有保衛自己的決心，必須做好備戰的準備。也因此，他十分關心以下幾個具體問題：台灣的軍隊是否有鬥志？台灣的政府是否能堅守寸土不讓？台灣青年是否有保國護土的覺悟？台灣的基礎建設是否能支撐戰爭？以及最重要的是，當兩岸發生軍事衝突面臨內憂外患時，台灣的國家領導人是否能當機立斷，迅速掌握局勢並強硬處置，領導人民以穩住政局？

彭教授對台灣國家安全的關心與憂心，出於其對國際局勢的理解與對台灣政治的認識。事實上，在目前美中關係發生典範性移轉的狀況下，對因公衛醫療與資安產業的重要性逐漸被世界看見的台灣來說，既是難得的機會，也面臨著巨大的安全挑戰。面對中國對台操作「灰色地帶」威脅，不僅網路戰與認知戰可能鬆動民心，中國的軍事行動亦有可能從試探底線到逐步形成包圍的態勢。而在美中競爭日益激烈下，難保中國不會有製造事端與發動戰爭的可能性，台灣必須為目前的「準戰爭狀態」做好完全的備戰準備，台灣人也必須先展現自救的決心，才能獲得國際更多的聲援與支持。唯有自助才能人助。唯有不惜付出付出代價，才能守護好台灣，和台灣人擁有的一切。

眼見這位參與台灣近百年歷史的長者，至今仍如此關心國家安全與前途未來，一方面感到萬分慶幸，台灣能有像彭明敏教授如此優秀的老前輩不斷地提醒與指點著我們；另一方面則感到責任重大，台灣需要有更多的後進接棒，在前輩們所打下的基礎上繼續前行。而我所屬的野百合學運世代目前已在各領域中發揮影響力，必須更努力地號召青年關心政治與連結不同世代，集結眾人力量讓所有台灣人共同回應挑戰，一起守護得來不易的民主成果。

在全球疫情之下，民主台灣已充分展現自身應對外部挑戰的「免疫系統」能力，我們必須更善用台灣的資訊力、創新力與民主力，積極因應來自對岸數位極權的挑戰，同時回應包括疫後生活、氣候變遷與能源轉型等時代課題。危機其實也是轉機，未來台灣的領導人與台灣人民必須把握時代機運、解決時代課題，讓民主台灣的歷史能一棒一棒接下去，走出更康莊的大道。

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