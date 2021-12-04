自由廣場》私立中學應採抽籤招生

◎ 鄭秀玲

九年國教時期全台私立中學入學多採抽籤方式入學，各地教育局還派員現場監督，以避免重蹈過去小學生升中學需筆試入學，年紀輕輕被迫去補習班，斲害國家幼苗身心發展的噩夢。近年來實施十二年國教後，小學生竟又紛紛被家長送去補習，以便考入理想私立中學。和十二年國教目標：以學生為學習的主體，讓其「自發」、「互動」和「共好」「成就每一個孩子適性揚才和終身學習」完全背道而馳。

此筆試問題乃各地教育局主管失職而教育部監督不周所致。近期立法院教文委員會立委提案修法，私立中學需以抽籤招生，算是亡羊補牢，然而修法引起私立中學校方和部分家長的反彈。家長蜂擁將小孩送進私立中學就讀的主因，是因應教育部不當考招政策的自保之道，解鈴還需繫鈴的為政者，詳述如下：

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學習歷程綁考招：一一一學年度起，高中生申請大學除了學科測驗外，第二階段甄選總成績之計算包含綜合學習表現至少須佔50％。而綜合學習表現則包括高中時期的學習歷程參考項目（P1）和大學校系自行辦理之面試、筆試或實作等（P2），且規定P1的比重要高於P2。招聯會還要求高中生須於每學期末上傳老師認證的課程學習成果與每學年數件多元表現到「學習歷程檔案資料庫」。家長眼見小孩除了基本學科的學習外，恐無力應付此繁冗新考招辦法，於是早早將小孩送進私立中學就讀，進而直升其高中，冀望校方和老師在六年內盡力協助子弟進入理想大學。

政府對公私立高中的學費減免：馬政府末期為了推動十二年國教「普及、免學費」措施。考量公立高中數可能不足，於是對年收入一百一十四萬元以內（一○三年度迄今改成一百四十八萬元）家庭的小孩唸公私立高中免學費。中產階級家長們僅需支付私立中學三年昂貴學費而私立高中三年免學費，就可增加小孩進入理想大學的機會，覺得划得來，因而興起棄公立國中轉唸私中的風潮。

由於無法防止學習歷程造假又高度綁考招的政策下，家長們用此行動來因應，高中生們更到國發會平臺提案廢止此政策。因此私立中學入學考筆試的問題是不當考招辦法下衍生出來的，其所造成小學生補習及更多私立高中生考上頂尖大學等不當且不公平的資源錯置和民怨，值得執政高層正視和解決。

（作者為台大經濟系兼任教授，時力前立委）

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