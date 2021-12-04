自由廣場》日本新政府與台灣反美萊豬公投

◎ 王輝生

日本岸田文雄首相是自民黨宏池會會長，該會發源於原爆災區的廣島，一向秉持反戰精神，產生過五位首相，創會會長池田勇人接任首相後，就揚棄岸信介前首相的反共親台政策，提倡「收入倍增計劃」，打破日中僵局，與後繼的大平正芳、鈴木善幸等前首相，共同為了日中建交，立下了汗馬功勞，之後的宮澤喜一前首相更在天安門事件後不久，不顧國際對中制裁，促成明仁天皇訪中等，一甲子的親中傳統延綿至今。

一脈相承的岸田曾是廣島縣「日中友好協會」會長，宏池會二把手林外相也曾是「日中友好議員連盟」的會長。所以岸田剛上任，習近平旋即致電祝賀，並以「重溫初心」為賀辭，殷殷期盼重溫舊夢。

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岸田上任後也立即順水推舟，提拔親中而且與安倍不睦的林芳正為外相，並倡導「令和版收入倍增計劃」師承池田的親中路線。走出安倍的親台策略，為明年日中建交五十周年營造有利氣氛。

在此青黃不接的節骨眼，中國、台灣相繼申請加入由日本主導的CPTPP，然而台灣的在野黨又節外生枝地推動反美萊豬公投，觸動了台美日中的敏感神經，日本新政府卻也因此而面臨了二大考驗。

一、公投過關：美國及CPTPP成員國，都將視台灣為「不守國際規則」的慣犯，淪為眾矢之的的台灣將與CPTPP絕緣。

又由於這又會被日、美視為是台灣自作自受，岸田新政府不但可以杜絕親台人士的悠悠之口，又可示好中國，因為中國之所以搶台之先申請入會，其目的在於阻卻台灣入會。如果所願得償，自己能否入會就無關宏旨了。

二、公投未過關：台美貿易緊張關係趨緩，CPTPP成員國大都是美日兩國所可以左右，台灣若得到日美的支持，入會的機率大增。但岸田新政府及明年的主席國新加坡都不願因之得罪中國，所以可能會對中國網開一面，循WTO模式讓中、台先後入會。

日本由於經濟不振，岸田新政府為了振衰起敝，覬覦中國市場，沿襲池田「輕武裝、重經濟」的軌跡經濟掛帥，加上明年是日中建交五十周年，與政治掛帥的中國不謀而合。

但日本逾九成的嫌中民意，以及近八成的對台好感度有如天眼法網、嚴密監視下，岸田新政府動見觀瞻，勢將面臨重重考驗。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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