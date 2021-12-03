社論》是「逢中必反」 還是「逢中必軟」

徐旭東近日投書媒體，將矛頭對向台灣，聲稱國內「逢中必反」現象擴大，其內容不乏謬誤矛盾徐或有難言之隱，但這般政治表態，捧中抑台，令人無法苟同。（資料照）

台灣遠東集團在中國的投資事業，遭中方以一系列違法違規為由，重罰約四．七四億元人民幣。中國國台辦挑明說，絕不允許一邊在中國賺錢，一邊給台獨頑固份子提供金援。北京以懲獨為名，拿指標台商祭旗。人在屋簷下，受迫低頭。遠東集團董事長徐旭東上繳罰鍰，台灣各界也多批判北京的脅迫，並理解台商的不易處境。但徐旭東近日投書媒體，將矛頭對向台灣，聲稱國內「逢中必反」現象擴大，其內容不乏謬誤矛盾，徐或有難言之隱，但這般政治表態，捧中抑台，令人無法苟同。

首先，如果「逢中必反」，就不會有徐旭東在文章中所說「台灣對大陸的貿易順差，更擴大到八六二．五億美元，比去年同期七○五億美元明顯擴大」。從數據看出，政府沒有徐所說「刻意打壓」大陸市場的問題，甚至還經常提醒企業，面對中國更應注意分散市場、避免集中，才能降低經營風險。中共近年打壓民企，「國進民退」趨勢加快情況，台商在中國經商環境確實愈來愈糟，否則也不會發生被外界認為不該是「綠色企業」的遠東集團，卻被扣上資助台獨而遭罰。徐的說法，經濟部也很有智慧回應：樂見更多企業加大力道投資台灣，台灣政府不會強迫企業做政治表態。兩岸之間誰在反商，誰設定不必要的政治條件，應可清楚明辨。

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徐旭東還批評國內意識形態掛帥，凌駕一切。然而，徐在文中最重要陳述：支持一中、反對台獨，不就是最典型的意識形態。再者，徐旭東稱他也跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」。試問這幾年誰在破壞兩岸現狀？是誰拋出所謂「一國兩制台灣方案」，要逼迫台灣統一。中國共產黨就是全世界最意識形態掛帥的政黨，在中國經商還得投書媒體表明政治態度，徐旭東自己就是血淋淋的受害例子，現反控台灣的政治化，顯然倒果為因。徐旭東以「工業人」自居，表達對時局的觀點，但外界也關注是否受制於中共，而無奈成為「工具人」。

在投書中，徐旭東另刻意傳達，支持「辜汪香港會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則」。這恐有利用文字進行「移花接木」之疑。當年辜汪香港會談時，不僅沒有共識，也未曾出現「九二共識」等文字。甚至，這四個字在中國的大內外宣，早已淪落為一中原則的同義詞。一中原則意謂中華人民共和國是中國唯一合法政權、台灣是中國的一部分，但美國從未接受一中原則。美國所主張的是「一中政策」，拜登政府也數度強調這與北京一中原則明顯不同，並鼓勵其他國家可以各自發展不同的一中政策面貌。換言之，就是支持各國與台灣積極交往。

徐旭東「表明心跡」，中國官媒隨即做出評論，指稱徐對以前「支持台獨的錯誤行徑有了檢討，有改過自新的意願，這一點是順應大勢做出的明智之舉」、「我們希望徐旭東能夠說到做到」。由此看到，重量級台商繳納了鉅額罰鍰，再投書宣示政治立場，都是為了搭演出北京震懾台商、逼迫選邊的戲碼。這歹戲當然也還沒有落幕，國民黨主席朱立倫跟著接了下一棒，抨擊蔡政府每天只會喊殺喊打，又保護不了台商，只會用反中、抗中製造台商困擾。這些話也是重複「逢中必反」論調，將台海情勢升高歸咎於蔡政府，完全無視北京威脅區域的惡行，朱不僅「逢中必軟」，且呼應北京，繼續砲口對內，攻訐政府為能事。

中國用選擇性執法要脅台商，再以商圍政，目的在干預台灣的政治，進而分化、分裂社會。今天對付民進黨政府，明天也可以對國民黨說三道四，插手黨內家務事。台灣朝野倘若能一致對外，反擊北京，不僅將作為台商的強大後盾，也能促使兩岸交流秩序步入常軌。相反地，在野政治人物不敢得罪中共，只顧開罵自家政府，這並無法彰顯國民黨本身有多麼照顧台商，反而因為迎合這種操弄的手段，變相成為中共幫凶。這也使身處其中的台商，恐更有苦難言，當政治凌駕一切時，台商勢將淪為俎上肉，難以獲得公平對待。尤其，全球抗中氛圍濃烈，國共卻相互唱和，這般親中形象，對國民黨絕不會是項利多。「逢中必軟」，使北京的恫嚇更食髓知味，這對台商經營無益，對政黨發展有害，最後就是親痛仇快。

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