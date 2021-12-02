社論》兩個集團分列式

拜登將於本月九、十日召開「民主峰會」，已向一百多名國家領導人寄出邀請函，國務院公布的名單包括台灣，而中俄未獲邀請。中俄批評美國，以意識形態劃線鼓動陣營對抗，將國家劃分為他們認為好的和他們認為壞的。實際上，民主峰會只是果，專制集團結夥在先才是因。倒果為因，目的是要搶話語權、理直氣壯、師出有名。

去年疫情擴散之際，聯合國秘書長古特瑞斯稱：美中關係從未像今天這樣失調，兩個大國之間的緊張關係升級，可能將世界劃分為兩個集團，對全球來說是巨大的風險。北京立即接腔：「美國單方面挑起爭端」，「蓄意煽動反華情緒」，並呼籲美國「摒棄過時的冷戰思維」。而中俄伊朝等專制國家的串連，特別是習近平、普廷作為帶頭者，一致認為專制是未來的潮流，民主無法在日益複雜的世界裡發揮作用。最近，國際刑警組織改組，中國主管海外追捕嫌犯「天網」、「獵狐」的公安部國際合作局副局長胡彬郴，拿下執委職位。在此之前，二○一六中國公安部副部長孟宏偉還出任國際刑警組織主席。至於台灣，一如世界衛生組織，也被國際刑警組織排除在外。國際奧會主席巴赫配合北京，與彭帥視訊對話報平安，而張高麗與巴赫早就認識。這些諷刺現象說明，民主與極權已經無法共存以促進文明進步，以聯合國為屋頂的二戰後國際體系，已經淪為極權國家、失敗國家、流氓國家的寄生體，使其無法發揮原始設計的正常作用。兩個集團，勉強湊合，專制國家得利，合久必分，剛好而已。

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最近，北約秘書長史托騰柏格表示，中俄正在破壞以規則為基礎的國際秩序，北約將強化與亞太夥伴的合作，該組織制定二○三○戰略概念，其中特別強調應對中國的挑戰。而歐盟的「全球門戶」計畫，規劃在二○二一至二○二七投入三千億歐元，協助非洲、亞洲、巴爾幹半島發展中國家基礎建設，此一計畫是為應對獨裁政體的競爭而設計的。再加上，美日印澳四方安全對話、美英澳AUKUS等，兩個集團分化早就是進行式了。中俄為主的專制國家，還對民主、人權等普世價值提出新的詮釋，儼然一副即使在民主、人權方面也比西方進步的姿態。「民主不是西方國家的專利」，「中國有中國式的民主」，「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判，國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判」，凡此改寫現代政治學的嘴皮子，已經成為專制政權的理論、真理。東升西降，成為專制國家莫名的自信。價值分歧越演越烈，兩個集團不易再利用經貿互補、全球議題來當黏合劑了。

而在國際實境，專制集團也不斷在搶地盤，歐洲的烏克蘭，亞洲的台灣，一帶一路佔領戰略要害與物資，都看得到政治軍事圖謀與行動。經貿手段，還有難民、漁民也被當作武器。甚至，體育也不放過，北京冬奧，中國邀請普廷，卻「從未邀請美國政客」。「一起向未來」，跟「同一個世界、同一個夢想」一樣，純屬口號大外宣。

對台灣，倒退回武力解放台灣的老路，已經錢進中國的台商，面臨罰款、追稅之政治皮鞭，以商逼政的用意，無非是想經由介入台灣民主，操弄台灣的政策走向乃至政黨輪替。而終極目的，也就是要讓台灣選邊站，捨民主集團而就專制集團，從而融入專制中國。北京的協力者，深知親中在台灣市場很小，遂以反美豬、反日食等遮掩同屬一中、兩岸一家親。他們共同等待的，乃是二○○八扁執政失敗造就馬上台的重播。

AIT處長孫曉雅指出：北京竭力扼殺台灣的國際空間，向台灣的朋友施壓，干涉台灣民主制度，不僅對台構成威脅，也對所有民主國家構成威脅。她看到了，台灣作為印太民主領頭羊，如果遭到中國控制或併吞，那便是專制集團推倒民主集團的第一面骨牌，其後續負面影響，絕非已是中國領土的新疆、西藏、香港所可匹比。古希臘的阿基米德說：「給我支點和槓桿，我就可以舉起地球。」現在，台灣，就是習近平強國夢的支點。澳洲國防部長杜登直言：「如果台灣被奪占，下一個肯定會是釣魚台列嶼」，而在沒有「制衡力量」情況下，中國將成為印太國家唯一的安全和經濟夥伴。以故，台灣對民主集團來說，花最低的成本可達最大的效益。反之，這個充滿民主活力的島國，一旦被專制中國宰制，地緣政治將快速變色。

就此而言，「民主峰會」只是開頭。在已經開始的民主集團與專制集團分列式，台灣這個關鍵陣地還需要更多的鞏固工事。

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