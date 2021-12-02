自由廣場》護理人請投四個不同意 讓台灣走在正確方向上

◎ 陳靜敏

隨著公民投票日邁入倒數，政黨交戰砲火越演越烈。對照國際間新冠肺炎疫情再起，各國嚴陣以待的肅殺氛圍，很難想像台灣政府因防疫有成，我們反像活在平行時空的世局中！

的確，公投是民主國家讓人民表達意見的機制，許多國家也透過公投讓全民決定國家走向，如英國脫歐、加泰隆尼亞及蘇格蘭獨立等，避免決策被民意代表壟斷。而瑞士更是箇中翹楚，幾乎每月都辦公投，較讓人詫異的是，這個月底瑞士護理學會因疫情、民眾較能理解護理人力困境時，趁勢提出明定護病比的公投案。或許是台灣護理人員多為女性，傾向對公共事務參與有負向看法；又或因輪班的工作形式與家務工作不利政治參與，此次公投議題未在護理社團引發討論。但在看到瑞士護理學會勇敢提案後，我想護理師們是應該培養公民意識，學習投票表達意見，讓護理專業能有更多發展可能。

請繼續往下閱讀...

這次議案，「公投綁大選」就不合理，因為選舉是選人、公投是對事，兩者理應分開，這提案就是明顯濫用公投程序，使得公共政策理性討論的原意，被當做政治惡鬥的工具；「重啟核四」更是不宜，核四封存許久、許多設備零件停產、核廢料存放問題及地質條件疑慮未解，反而置全民安全於更大風險；「珍愛藻礁」的確是環保重要議題，但在衡量用電需求下，應確保行政團隊是否盡保護藻礁最大努力，大幅縮減三接開發規模。最後，為保障民眾健康，護理人當然是要監督政府是否遵守國際規則和標準，避免含過量「萊克多巴胺」豬肉進口，而不是一昧反對而影響台灣加入國際組織。此四案攸關台灣的民主深化、能源轉型、供電穩定和經貿布局，若因公投淪為政黨、利益團體操控的工具，造成後續不可承受的結果，實為我們專業發展所不樂見。

公投是讓人民自己做主，決定公共事務，但若民眾對政治冷感又因公民素養不足，恐容易引發少數有心人操控全民意見，讓「全民公投」變成「少數人暴投」，大開民主倒車。

護理人，請讓台灣持續走在正確的方向上，公投日投下「四個不同意」。

（作者是成大護理學系、老年學研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法