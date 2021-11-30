自由廣場》嘴砲贏 不代表投票會贏

◎ 張約翰

距離全國性公投只剩下半個多月，四大公投議題的相關貼文不斷出現在社群平台上，而且有不少貼文其實是情緒發洩哏圖迷因，對了解議題內涵沒有什麼幫助，顯然是不同政治陣營的固票操作。如果你忍不住也想發表一下意見，很快會發現這個舉動馬上變成最佳書友過濾器，平常溫文儒雅的朋友變成一戳就爆炸的汽球，讓人心累。

其實，與不同政治立場的人談政治，本來就容易感到挫折。美國皮尤民調中心（PEW）上週公布一項九月進行的調查，發現與相反立場的人談政治，有六成（五十九％）美國人會有壓力與挫折感，與二○一九年相比，增加了九％，與二○一六年相比更增加了十三％。在民主、共和黨及支持兩者的獨立選民間沒有明顯差別。

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自由派民主黨人與其獨立選民支持者感到壓力與挫折的比例（六十六％），比保守派、溫和派民主黨人高（五十五%）；保守派共和黨人與其獨立選民支持者感到壓力與挫折的比例（六十一％），比自由派、溫和派共和黨人高（五十三％）。

上述調查結果可以簡單歸結為兩項：不論立場，與異見者溝通的愈來愈難；立場愈堅定的愈覺得難溝通。這不是什麼令人意外的結論。社群平台出現後造成的政治極化現象，已經不是新聞，而且宣傳手法隨著社群操作經驗的累積不斷翻新，從簡單直白的表達，演進到各種反串、釣魚、幻想、託夢、創作、迷因，議題的內涵早為情緒動員取代，持異見者愈來愈被視為非我族類，既然非我族類，則同理心、換位思考等等都不必顧慮，看誰嘴砲強就對了，不願臣服在嘴砲下的，簡直是豈有此理不可理喻。

但公投背後的公共議題，不是靠誰的嘴砲比較大聲，就能找到最符合社會多元群體共同利益的結果，也不必然代表選舉結果。嘴砲戰只會把不同立場支持者往兩極推，雙方的共同點愈來愈少，最後當然只能互相傷害，成為零和局面；而中間派則在雙方的同溫層外，除了不願表達意見以免被雙方都視為敵人，更避開這個互相傷害的戰場，甚至以賭爛票或不投票發洩對雙方的不滿。

筆者最後有兩方面的建議：民主多元的社會裡，公共議題應該長期討論凝聚共識，才能使傷害減到可以容忍的範圍，因此為政治利益而短線操作情緒動員，顯然就是以犧牲公共利益為政治利益服務，而且縱然短期獲利，受害者的覺醒會使下次反彈更嚴重；而身為選民，我們應該不要輕易屈服於政治人物利用社群平台操作的情緒勒索，根據自己的思考進行判斷，才不會後悔。

（作者是世新大學傳播博士）

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