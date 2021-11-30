自由廣場》﹙鏗鏘集﹚拒阻戰略的交鋒

◎ 王景弘

中國公開宣示不擇手段要併吞台灣，如能靠滲透顛覆搞垮台灣，那是上上之策；否則使用武力，海峽凶險，還要考慮美國介入，代價太高，因此有人吹噓中國拒阻美軍介入的能力，會使美軍救不了台灣。

中國能否拒阻美軍介入，只有中國入侵才能驗證，但同樣是拒阻戰略，美國結合民主國家拒阻中國尋求霸權及武力犯台的行動，卻明顯開始產生預防戰爭的效果。

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老毛的一代對洋人灌迷湯，慣用「老朋友」拉攏史諾、季辛吉、老布希這些人，習近平依樣葫蘆搬來對付拜登，沒料到拜登並不糊塗，公開敬謝「老朋友」的頭銜，還清醒的召集「民主峰會」，歡迎民主的台灣，排除沒有民主的中國，進行體制競爭。

從蔣介石失去聯合國中國代表權以來，這是第一次台灣以自己民主獨立身份參與國際性會議，中國被排除而狂吠跳腳，問題是它並不合民主條件，更違背與美日關係正常化的最重要承諾，瘋狂尋求霸權，推銷威權體制，綁架舊有國際組織。

以民主體制大旗召集峰會，凸顯美國結合民主國家與共黨威權制度競爭的決心。美國認證台灣是民主國家成員，對台灣自衛承諾堅定，及協同亞洲及歐洲盟國在西太平洋演習，都是拒阻中國霸權，防範其侵犯台灣的措施。

台灣安全的外在威脅，因獨立國格漸獲確認，歐亞民主國家堅決反霸權，而得到更大保障，習家「戰狼」外交被抓包，急於重申「不尋求霸權」，但政治腐化與經濟泡沫危機呈現，華爾街的摩根大通執行長說出真心話：他敢打賭，摩根會比中共存活更久。

民主國家的覺醒與反霸權大勢如此，台灣安全問題在中國的滲透顛覆，台灣人要看清中國代理人假面具後面的真面目。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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