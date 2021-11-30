自由廣場》AUKUS抗衡中國 積極行動

◎ 姚中原

中國戰機十月上旬以史無前例的數量與規模侵擾台灣，亦威脅到印太區域安全；九月十五日才成立並有亞洲北約之稱的「AUKUS（澳英美軍事聯盟）」，不敢輕忽，除對中國挑釁台灣的舉動發出嚴重警告，亦加緊腳步進行三國之間的軍事合作計畫。

AUKUS成員國的英國國防大臣華勒斯十月廿一日出席北大西洋公約組織會議時，公開警告中國，軍機入侵台灣防空識別區（ADIZ）是危險行為，認為這並不明智，是在破壞區域穩定，恐引爆衝突。

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緊接著，澳洲、英國及美國十一月廿二日於坎培拉，共同簽署「AUKUS」安全聯盟成立以來的首份合作協議，正式為澳洲海軍採購核潛艦計畫踏出第一步。根據媒體報導，該合作協議內容，允許三國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」，澳洲未來將獲得八艘核動力潛艦。這些先進的核潛艦，配有武器系統、具匿蹤能力、可執行長距離任務；除此之外，澳英美也將彼此提供網路共享、人工智慧和量子技術交流。

由分別來自大洋洲、北美洲、歐洲的三個先進民主國家所組成的AUKUS，是有其重要全球戰略意義。此軍事安全聯盟除了是構築美國新印太戰略聯盟合作的重要部分，當初宣示的首要任務，便是協助澳洲打造一支核動力潛艦部隊，以抗衡中國在太平洋地區日益增長的實力。這批高科技潛艦的設計方案，未來不論是要採用美國「維吉尼亞級」攻擊潛艦設計，或是英國「機敏級」（Astute-class）潛艦設計，只要完工並正式成軍，勢必將對中共解放軍產生強大的軍事嚇阻力。

此因核子潛艦是屬於尖端戰略武器，具有優異的隱密性、奇襲性、獨立性及廣闊性等諸特質，並能長期在水下進行獨立活動。屬於AUKUS成員國、美國軍事盟友的澳洲，未來擁有八艘強大的水下作戰武器，在戰略運用上，將能對中國的各種軍艦發揮戰略嚇阻、佈雷作戰及破壞航行等作用；在戰術運用上，則能擔任監視及襲擊、反潛阻柵與獵殺、並可支援美軍艦隊的集體作戰。

另外，《華爾街日報》報導，除了上述核潛艦的合作案，AUKUS也將繼續開展並擴大新的合作計畫，包括無人水下載具、長程彈道飛彈、網路科技、人工智慧以及加密通信系統等項目。上述軍事合作計畫若全部完成後，研判AUKUS將同時能對印太與台海兩大區域，形成維護和平的強大威懾力量。

當今全球只有美國對台灣有安全承諾，因而由美國在背後主導成立的AUKUS，其一舉一動，應是台灣關注的焦點。換言之，正當AUKUS抗衡中國並重視台海安全情勢的此時，我國應把握戰略機遇，即未來可透過管道，爭取與該軍事聯盟有情報交換、防範網路攻擊、互相觀摩軍演等合作機會；甚至亦可進一步探討並戰略評估，台灣加入AUKUS的可行性，以能共同維護亞太地區的和平與穩定。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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