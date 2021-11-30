自由廣場》莫讓萊豬斷送台灣貿易命脈

◎ 林逸民

過去國民黨統治時代施行大中國「以農立國」教育，使得台灣人普遍對國際貿易並不了解，認為只有少數菁英需要知道，因而缺乏基本國際貿易常識，對以商貿立國的台灣來說，這是動搖國本的致命危機。

世界上信奉保護主義的國家總是用盡藉口，阻撓其他國家出口到本國，這種手法，國際貿易談判上稱之為非關稅貿易障礙，是國際貿易上的常識。

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日本曾稱日本的雪特別，其他國家的滑雪板不適用；自訂安全標準，以讓外國車輛進口日本都必須要改造；化妝品輸入要經過各種安全檢查，藉此積壓在保稅倉庫故意讓其過期。種種手法，表面上都宣稱是為了國民安全，實際上司馬昭之心，就只是要妨礙進口。

對此，美國當然也會產生反制，印度長年來宣稱有開放美國豬肉進口，實務上卻故意以旋毛蟲檢測阻撓，藉此妨礙，讓一塊美國豬肉都進不了印度市場，但美國根本沒有旋毛蟲疫情。由於這樣的不公平貿易手段，二○一九年川普政府就取消印度適用普遍優惠關稅措施。

廿三日美國貿易代表戴琪與印度共同宣布，印度將接受美國檢疫認證，以實際允許美國豬肉進口。以此為交換，美國國會正提案，將重新讓印度適用普遍優惠關稅措施。

國人對國際貿易談判的爾虞我詐沒有認知，乍看各國主張，往往把貿易障礙的表面安全藉口當真。歐盟以萊劑為藉口，本質是使用萊劑需大規模科學養豬才有成本效益，歐盟從未有萊劑有害的科學證據，故意提出食安問題，主要是想保護小農，排除美國大型養豬場競爭。

泰國也同樣以「守護人民」為藉口，故意以萊劑為由，阻撓美國豬肉進入泰國市場，耍不公平貿易手段的結果，則是遭美國取消價值八‧一七億美元的產品適用普遍優惠關稅措施。

美國兩黨眾議員代表團一個月內二度訪台，眾議員梅絲廿五日下機時更高調稱抵達台灣共和國，美國堅定抗中保台，但貿易是友誼關鍵。

印度同為美國抗中重要盟友，從善如流，實質開放進口美豬，小小豬肉貿易，卻能裨益印度每年出口美國金額高達將近八十億美元之譜。台灣狀況也相同，國人應權衡利害得失，了解國際貿易，思考台灣以商立國的本質，做出最智慧的判斷。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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