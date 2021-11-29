自由廣場》核四、三接的比例原則

◎ 陳文卿

四大公投案中，有兩項是能源問題，包括「重啟核四」與反第三天然氣接收站（三接）興建的「珍愛藻礁」兩案。能藉由公投讓大家對能源議題更加關心重視，未嘗不是件好事。但是談能源離不開環保與安全，如果鼓吹「四個同意」，將出現很明顯的矛盾。

同意重啟核四者認為已封存的核四廠，可以不計代價，克服種種工程困難而重啟，所有的風險以及廢料處理等問題都暫且不管。

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反觀護藻礁案中，卻對於興建天然氣接收站「可能」對藻礁產生的任何危害都認為關係重大。而任何的補償措施，包括縮小面積、外推四百多公尺等，都難以避免破壞珍貴的天然藻礁。

也就是說，贊成重啟核四者是光談能源，避談環保與安全。而反三接護藻礁者，卻將保護藻礁生態的重要性無限上綱到神聖不可侵犯的地步，而不管因此造成能源短缺，對民生與產業發展的影響將如何。

姑且撇開這個封存多年的核電廠重啟的困難度不談，重啟後若有閃失，所造成的災害，與藻礁受到破壞，對我們的影響，孰輕孰重？很明顯的，二者不符比例原則。

讓天然氣順利進得來，藻礁也受到保護，技術上可以解決。相對而言，核電廠卻有千百倍的複雜性，換誰執政都難以克服。因此與其虛耗功夫在核四問題上糾纏，大家為什麼不努力針對三接案，去想想技術上更可行的替代方案作為精進措施，供大家參考？

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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