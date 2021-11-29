自由廣場》中國登陸艦航行東部海域的企圖

◎ 呂禮詩

日本《產經新聞》披露了兩艘解放軍071型綜合登陸艦於本月中旬由北而南通過台灣和與那國島之間的海域，並曾在花蓮外海稍作滯留；日媒研判解放軍海軍不但在台灣東部海域實施常態化的「聯合戰備警巡」，此次甚至模擬登陸演練，引發了東部兩棲登陸的可行性討論。

過去071型綜合登陸艦向東穿越第一島鏈的次數並不多，幾乎僅見於年度的「遠海聯合訓練編隊」，諸如2019年174編隊的「長白山號」（舷號989）、去年161編隊及今年175編隊的「五指山號」（舷號987），均隸屬於南部戰區；此次在花蓮外海滯留的071型綜合登陸艦，《產經新聞》報導中明確指名為東部戰區所屬，足見無論是兵力、位置皆不同於往，對我國東部海域具有針對性。

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解放軍年度遠海聯合訓練編隊，不但穿越了第一、二島鏈，且遠赴中太平洋海域操演，但為何納編071型綜合登陸艦，目的始終不明。直至今年央視記者訪問175編隊的指揮所指揮組軍官，從其臂章、胸標及迷彩作訓服發現，編隊指揮組納編了火箭軍及戰略支援部隊，證實了筆者於2019年以「反想定+擊殺鏈」為題的投書，也解開真相。

071型綜合登陸艦的全長及船寬是解放軍艦船中僅次於航空母艦及901型綜合補給艦，解放軍以其模擬航空母艦實施第一島鏈外的「擊殺鏈」（kill chain）驗證；解放軍表面上的編隊遠海訓練，實際上聯合了戰略支援部隊進行目獲，火箭軍模擬遠海打擊。無論是9月初通過台灣及與那國島間的台灣東部海域北駛的現代級飛彈驅逐艦、052C及052D飛彈驅逐艦的編隊，或是日前滯留於花蓮的兩艘071型綜合登陸艦，為的是在台灣東部海域執行「擊殺鏈」驗證。

解放軍戰略支援部隊的系統涵蓋了衛星、高頻地波雷達、天波超視距雷達、水深400公尺的潛標及海底智能海纜；雖然東部海域有中央山脈的屏障，一般的預警雷達及高頻地波雷達無法掌握水面艦艇，但天波超視距離雷達及水下的潛標、海纜配合空中的空警500預警機及運9電子情報搜集機，仍能提供「情報、監視和偵察」（ISR）。

《美國海軍學會新聞網》(USNI News)於本月上旬所報導解放軍在新疆若羌縣沙漠靶區中建置的航艦及驅逐艦模型，充分的說明了驅逐艦亦為攻船彈道飛彈的攻擊目標；2019年起，美國國防部《中國軍事與安全發展》指出花蓮以北海域受到解放軍岸置「鷹擊62」攻船飛彈的威脅。無論是天頂而來的威脅或是長距離轉折的掠海攻擊，表示花東的地理優勢不再，發展或採購岸置及艦載的戰區飛彈防禦系統(Theater Missile Defense System, TMD)是國軍刻不容緩的重中之重！

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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