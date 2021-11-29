社論》審慎應對Omicron 台灣不必過度恐慌

一年十個月的武漢肺炎疫情，除了台灣等極少數國家防範得宜之外，多數國家不斷受到病毒的蹂躪。雪上加霜的是，近日又出現世衛命名為「Omicron」的新變種病毒，具有卅二個棘蛋白突變點，比Delta變異株更具傳染力，並可能使現有疫苗保護力降低四十％，引發世人驚恐，造成金融與商品市場聞聲重挫，各國政府更紛紛強化邊境管制措施，禁止非洲南部國家的航班與旅客入境。這次突如其來的黑天鵝，再度讓全球陷入極度恐慌。

Omicron是已知傳染力與毒性最強的變種病毒，至上週六感染個案有限，卻已被視為大魔王，各國莫不嚴陣以待，而各種悲觀的末日預言再度瀰漫。其衝擊之大，導致疫情以來大幅漲升的金融市場為之潰敗；此外，拜登政府窮盡一切手段而無法壓抑的國際油價也劇跌，如西德州原油重挫十三％，顯示病毒無堅不摧的威力。而防疫優等生的台灣，儘管連日來沉浸於本土個案加零的小確幸之中，仍然難逃Omicron的驚嚇，投資人有如驚弓之鳥，爭相拋售持股。然而，Omicron尚未顯現魔力，世人對之所知有限，如此反應是否過度、激烈？尤其，對於曾經創下防疫佳績，雖然一度出現破口，卻又迅速控制疫情，讓民眾生活回歸常態的台灣，戒慎恐懼、審慎應對是必要的，但杯弓蛇影、過度驚恐，似乎並非適切的回應方式。如何對抗新變種病毒Omicron，綜合兩年來全球抗疫的成功或失敗經驗，諒必可提供一些珍貴教訓，讓世界克服新變種病毒的浩劫。而寫下成功故事的台灣，尤其要對自己具有信心，不要被莫名的恐懼打敗。

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確實，近兩年的抗疫，有些國家非常成功，也有些一直處於後段班。但是，成功的國家並不是靠奇蹟戰勝病毒，失敗的國家也不是放棄抗疫，差別在於施打疫苗之外，仍須公眾良好的公衛習慣，例如勤洗手、戴口罩、保持社交距離，使得病毒失去傳播管道，才能徹底根絕疫情。同時做到這兩者的便會成功；只是做到其中一項的，譬如只打疫苗卻不戴口罩，仍然會淪為失敗者。坦白說，西方世界之所以無法擺脫病毒的荼毒，承受一波接一波的週期性復發，癥結便在於此。而歐美部分民眾一再抗拒公衛習慣與規定，並非出於無知，而是來自於獨特歷史文化發展過程中，所傳承的懷疑論、陰謀論或偏見。在西方世界，確實有部分人或基於宗教因素對疫苗抱持懷疑態度；也有人視政府的強力抗疫措施，為對個人自由的侵犯，甚至是打壓特定族群、階層的陰謀。在此種文化、宗教、歷史脈絡下，簡單的戴口罩動作，也被當成一種凸顯個人自由，不受政府控制的指標。不可否認的，這種信仰價值層面的堅持，被誤用到醫學公衛專業的實務層面，造成了疫情的實質破口。尤有甚者，成功與「病毒共存」的前提，乃是高疫苗覆蓋率與良好公衛習慣；但上述原因，西方國家「與病毒共存」的方法，往往只做了半套。這樣的做法既然無法有效對抗先前的病毒，當然也可能會對Omicron束手無措。反觀台灣，民眾既擁有良好公衛習慣，政府也有正確的防疫措施與指引，疫苗覆蓋率更快速提升，這都是對抗Omicron的基本功。

至於金融市場的恐慌，只要回顧疫情以來，全球主要股市在歷經未知恐懼造成初期重挫之後，反而一再創新高，即可了解在驚慌之中做出的抉擇往往是錯誤的。在非經濟因素利空衝擊下，投資人的思考點仍須回到經濟基本面。其實，Omicron距離台灣還很遠；台灣不但具有成功的對抗病毒經驗，今年GDP上修破六％，人均GDP逾三萬美元，加上國際大廠已加速對Omicron疫苗研發，提升人們的抵抗力，期能抑制疫情，凡此皆為台灣金融市場對抗疫情的底氣，國人毋須自我唱衰。

利空來襲，才是淬煉轉型的助力。疫情籠罩全球，凸顯了台灣半導體供應鏈的價值與效能；中共軍機擾台，讓世界看到了威武不能屈的小巨人如何不憂不懼地對抗惡霸，以及自由、多元與包容的國民素質。Omicron雖然凶惡，卻只是台灣面臨的考驗之一。如果我們已經走過了大半的成功道路，沒有理由因為再出現一個路障，就畏懼不前。台灣能夠成功阻絕Delta，對抗Omicron也將再度呈現台灣人的優質與韌性。

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