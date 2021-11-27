自由廣場》核能顧問算核四爛帳

◎ 劉東山

核四計畫係1992年由當時的總統李登輝批准，因故一直到1999年三月才動工興建，原計畫一號機於2004年商轉。沒想到2000年政黨輪替，由民進黨取得中央執政權，在評估未來經濟成長及電力需求後，由當時的行政院宣布停建，當時立法院朝小野大，國民黨強力杯葛，於2001年經釋憲後復建，計畫完工日期延至2006年，後來再延至2009年。2008年再次政黨輪替，國民黨上台後又展延至2011年完工。不幸的是，2011年三月日本發生震驚全世界的福島核電廠事故，國民黨政府決定對核四進行嚴格檢視和補強，原訂的商轉日期則延至2015年。之間因台灣反核民意持續高漲，2013年二月行政院宣布，核四是否續建將由公民投票決定，2014年四月27日國民黨主席馬英九、行政院院長江宜樺進一步邀集黨籍縣市長討論後，宣布「核四一號機不施工、只安檢，安檢後封存，而二號機全部停工」的政策性決定，核四興建鬧劇暫告一段落。

21年前民進黨宣布停建核四廠時，估計國庫將因此損失三至五百億新台幣，但到七年前（2014）國民黨政府下令封存核四時，累計核四已花掉二千多億，這筆多出來的2000億理應由國民黨來支付，以為當初錯誤的決策負起責任！但可能嗎？今年黃士修等領銜提出「重啟核四」公投案，而國民黨更加以背書，將來核四計畫如再有變化致又投入大批經費，最終仍無法運轉，誰來埋單？

請繼續往下閱讀...

重啟核四計畫需再投入七、八百億經費，至少五、六年的時間，且屆時核四廠已是近三十年老廠，真能安全啟用？

核廢棄物處置或集中貯存問題很政治，是典型「全國性問題但須地方配合解決」的案例，說是中央應解決的問題很不負責任！先不談更難處理的高放射性廢棄物，世界上使用核電的三十幾個國家，絕大多數都有低廢棄物放處置場在運作中，而台電早依客觀標準，選出台東達仁及金門烏坵二處建議候選場址，碰巧這兩縣都是國民黨長期執政，國民黨有幫忙台電去溝通？接手的馬政府可有積極作為？答案都是否定的。擁核人士或政黨只看到發電部分，卻忽視其衍生出來的廢棄物處理，根本違背了環境倫理，想禍留子孫！

論反核，可以說民進黨明幹，國民黨暗搞（亂搞）。核四興建的風風雨雨，讓我們學到的重要一課是：選舉時一定要嚴格檢驗政治人物歷來言行，對其所屬政黨的責任更不能放過。

（作者曾擔任OECD／核能署顧問，現為環境工程技師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法