自由廣場》澳洲正在重啟一個充滿教育機會的世界

◎ Jenny Bloomfield

澳洲將於12月1日起開放已完成疫苗接種的國際學生入境。我們非常期待能歡迎台灣學生回到澳洲。在疫情衝擊前，澳洲很自豪能成為台灣第二受歡迎的海外留學目的地，我們對重啟青年往來及學習交流的前景感到十分興奮。

澳洲是一個擁有世界上最豐富多元文化及語言的社會，能提供獨特的教育和生活經驗。三成以上的澳洲人、近半數澳洲人的雙親中至少一人在海外出生；還有五分之一以上的澳洲人在家使用英語以外的語言。澳洲也擁有超過兩百五十種原住民族語以及三百餘種來自世界各地的語言。

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多元文化的特色，是澳洲的國家優勢與資產，有助於強化國際合作夥伴關係。澳洲提供世界一流的教育，吸引來自世界各地的學生和人才，進入我們全球排名首屈一指的大學與研究機構研習。國際教育是澳洲社會不可或缺的一部份，為國際學生和澳洲人帶來經濟、文化、與社會方面的好處，也為澳洲和來自各地的合作夥伴與社群建立了一輩子的友誼。

學生在澳洲不僅享有沉浸式英語學習的優勢，也能親身體驗在英語和其他語言及文化並存的環境中生活。這有助擴大學生的學習經驗，讓他們與來自不同背景的人互動，強化跨文化的溝通技巧和理解能力，而這些都是在後疫情時代全球市場中的重要優勢。

澳洲與台灣長期以來在教育及英語教學上是密切的合作夥伴。在疫情衝擊前，澳洲很自豪每年能歡迎約一萬八千名台灣學生到澳洲求學；同時我們廣受歡迎的《打工度假計畫》也發出了超過二十五萬份簽證給台灣青年；更有超過一千位澳洲學生藉澳洲政府的「新可倫坡計畫」來台研習，學習新技能，建立一輩子的友誼，並深化相互的理解。

澳洲與台灣也正在強化技職教育領域的合作，很高興看到數所台灣院校已經開始採用澳洲的課綱與教材，我們也透過互動式的創新線上課程，擴大雙方在英語教育以及雙語師資培訓上的合作。同時，我們也在推動教育人才及專業人士的交流。

澳洲是台灣在推動遠大的雙語政策上最密切的夥伴。澳洲一流的英語教育機構，在為來自不同背景的人提供英語教學上有著悠久且成功的經驗。我們也正在積極推動加深具體合作的機會，包括英語教學、雙語師資培訓、高中雙聯學制計畫、澳台大學雙聯學位計畫、遊學及學生/教職員交換等方式。

本月初甫獲得「紐澳商會2021年商業傑出貢獻獎 – 澳洲昆士蘭州台灣商業傑出貢獻獎」的台北市政府教育局與澳洲昆士蘭大學的合作就是最好的例子。透過和昆士蘭大學、昆士蘭教育局及教育顧問公司Study Gold Coast所建立的合作夥伴關係，台北市教育局得以為數以百計的台灣師生提供世界級的線上培訓課程。

昆士蘭大學和教育培訓機構Queensland Institute也與國立台灣師範大學建立合作夥伴關係，提供雙語教學老師線上專業發展課程，設計實用、互動性及沉浸式訓練，提供老師們應用在教學內容上，並透過觀察和意見回饋給予協助，幫助啟發他們日後在指導學生上達到正面的學習效果。

澳洲辦事處正與台灣多所雙語教學中心、教育部及國家發展委員會密切合作，協助台灣發展以英語作為教學媒介的教育體系。明年初將舉辦的「澳台雙邊教育對話」，將能進一步強化我們協助台灣達成雙語教育目標的承諾。

台灣一直以來是澳洲在教育領域的重要合作夥伴。在今後一年 – 澳台情誼年 – 期間，我們很期待與台灣各界共同努力，深化友誼，並強化教育及各領域的合作夥伴關係，以達互惠互利。

有意於2022年前往或計畫重返澳洲的學生，可於11月27、28日下午一點到五點半間，前往松山文創園區舉辦的澳洲教育展，獲得更多關於澳洲豐富教育機會的相關資訊。(www.studyaustralia.org.tw) 另外，請定期關注澳洲政府針對旅行、簽證、疫苗接種和核酸檢測要求的最新公告，並注意各州及領地對旅客入境後之規範亦各有不同。（作者現任澳洲駐台代表，漢名露珍怡）

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