自由廣場》三接天然氣完勝核四發電

◎ 陳博修

台灣今年經濟成長率預估高達6%，預期未來七年用電需求也將成長2.5%，毫無爭議的事實是：供電必需穩定，才能維持經濟成長。

台電資料顯示：核電裝備容量2020年已經低到整體的7.8%，再生能源（太陽能、風力）成長至18.5%，再加上抽蓄發電5.2%，綠能已近24%，石化能源（燃煤25.9%、燃氣35.8%、燃油3.2%）合計68.5%；雖2021年核二一號機、2023年核二二號機、2024年協和燃油機相繼除役，「2025非核家園」顯然仍可達標。唯一條件是：裝置容量／發電量逼近核四，建置成本卻低很多，安全性也高很多的三接天然氣廠，必須加速進行，銜接即將除役的核電及燃油機組。

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核能發電看似低廉，但建構及核廢料處理成本卻出奇的高。日本福島核災後，世界新蓋的核能廠，安全規格不斷地提高，芬蘭OL3核電廠2005年始建，就因為多次安檢不合格，重複施工，結果延誤到今年年初才開始試運轉，預算不知增加了幾倍，況且OL3既不在地震帶，發電量也比核四少很多。

重啟核四必需接軌世界安全最新標準（所以「重啟」根本就是假議題，事實上是「全新設計」），要花多少經費，要浪費多少時間，恐怕目前所有的估算都是低估。

華爾街日報曾報導，2011年全球核能電廠，位於地震帶的只有8%，台灣4座核電廠全歸屬於「高危險區」。台灣地狹人稠，北北基大都會區人口密度尤其高，不論多高明的容錯因子設計、多嚴苛的安檢措施，最大的風險仍然是難以避免的人為疏失。加總計算核能發電的電廠建構、核廢料處理、營運管理及核安風險（乘上人口數）等等成本，導出結果是：台灣核電成本很可能成為全世界最貴的！侯友宜、林姿妙、林明溱縣市長等提出「沒有核安，就沒有核能」，反對重啟核四，當然不是隨便說說。

燃氣的碳排放量是燃煤的一半，造成的空污也只有燃煤的三分之一，更重要的是，快速的電力調配，是天然氣發電的另一大亮點，這使得三接大潭電廠平時既可以作為「基本負載發電廠」，也可以是「尖端負載發電廠」，當用電量突昇或再生能源發電不足（備載容量率降低）時，可以快速啟動、機動投入。相對的，運轉中的核電廠要進行輸出調配，可能需要幾個小時、甚至是幾天的時間。

考量大潭里長彭明聰所說，三接開工後，中油每月派人淨灘、以建設回饋地方，不但帶動了鄉里的經濟發展，曾經幾近是廢墟的藻礁區也得到更好的照料，筆者簡單的結論是：請即刻停止公投重啟核四的假議題，加速三接天然氣建構。

（作者為美國馬利蘭大學博士，執業電機技師）

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