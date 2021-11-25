自由廣場》GAP III：性別平等優先

◎ Josep Borrell、Jutta Urpilainen

在全球極少有婦女和女孩的權利像在阿富汗那樣受到如此令人擔憂的挑戰。歐盟日前已明確表示未來歐盟的發展援助將取決於其對人權規範的尊重，包括女性權利。歐盟將繼續支持全世界的婦女和女孩，堅守我們的價值觀和信念。

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平等，與人權、自由和民主一樣，都是構成歐盟的核心價值。它不但豐富了我們的社會，也增強了社會的韌性。性別平等對和平、安全、經濟繁榮和永續發展至關重要。

這說明了為何歐盟致力在各層面上促進和保障性別平等的進程，並視之為重點政治與政策目標。為全面落實性別平等，歐盟性別行動計畫第三期（Gender Action Plan, GAP III）和新的歐盟對外事務預算為全球行動提供了指引。我們與包括民間社會組織在內的多邊、區域和雙邊夥伴密切合作以實現這些目標。而這條路仍漫長，我們沒有自滿的餘地。

在許多國家，新冠肺炎疫情加劇了許多領域裡既存的性別不平等，包含教育、職業培訓、健康、安全、性與生殖健康及權利，以及經濟機會。因應疫情的封城措施往往導致性別暴力增加，其中又以家暴為劇。與此同時，女性背負了極大部分的照護負擔。非正規經濟和低技術工作者（大多數為女性）、移民和屬於少數群體的工人也面臨更大的風險，以及多重和交叉形式的歧視。

此外，學校停課也使女孩面臨更多性剝削、早孕、童工和強迫婚姻的風險。馬拉拉基金會估計，疫情下有額外二千萬名女孩面臨輟學，意味著全球有多達一億五千萬名女孩失去教育前景，相當於歐盟三分一的人口。

根據聯合國一份近期報告，即便在新冠病毒大流行的2020年，全球軍費支出仍超越公衛支出。若要從疫情中走出更永續的復甦之路，我們需要加倍努力促進性別平等。

是積極行動的時候了！

若我們希望後代能夠在一個更平等、更多元、機會均等成為現實的後疫情世界中成長，我們現在就需要一個全球方案來因應這個挑戰。我們需要找到並解決性別不平等和歧視的根源，以實現永續改革。

在疫情期間，歐盟與會員國及歐洲金融機構組成的「歐洲隊（Team Europe）」一直與全球婦女和女孩站在一起。我們已支應460億歐元來幫助超過130個夥伴國家，特別在婦女與青年事務上。

舉三個例子來說明：在尼泊爾，我們幫助了100萬名孩童通過廣播學習延續他們的教育。在多哥，我們協助設置全民基本收入計畫以及任命女性作為新市政首長。在全球，「歐盟-聯合國聚光燈倡議」已幫助65萬名婦女和女孩預防或解決針對她們的暴力行為，並就正向陽剛特質、非暴力解決衝突和養育子女的議題，教育了88萬名男性成人與男孩。

儘管如此，為了應對日益嚴峻的挑戰，我們還需要做更多。這就是歐盟GAP III的宗旨。該計畫希望促進婦女、女孩和青年在政治、經濟、社會和文化生活，和一切與和平及安全有關的事務中，有意義地參與並擔任領導角色。

我們致力讓人類發展重回正軌：歐盟新的「睦鄰、發展及國際合作工具（NDICI）」總預算達795億歐元，該工具將支持歐盟未來七年的對外行動，也將幫助我們實現性別平等。

支持教育，尤其女孩教育，會是個焦點。正如我們在緊急危難中仍支持教育一樣，歐盟在疫情期間與夥伴國家合作，以盡量減少疫情對兒童的影響，並讓他們安全返校。

我們做為「歐洲隊」已提供了全球超過一半的教育援助。但我們將持續加碼，通過各級優質教育來促進性別平等。我們在七月向全球教育基金（GPE）共同承諾捐助17億歐元以改善在多達90個國家地區的男女孩教育，正是邁向新篇章的一步。

我們正全面加倍努力，從支持婦女和女孩的教育和經濟機會到改善她們獲得性健康和生殖健康服務的機會。到2025年，歐盟所有新的對外行動中，將有85%致力於促進性別平等和婦女賦權。

目前我們正與夥伴國家確定計畫細節，將以和民間社會組織、女權倡議者和青年密切諮商的結果作為依據。

我們需要讓人類發展重回正軌，並在2030年實現永續發展目標（SDGs），不遺漏任何一人。

關鍵是我們必須積極行動，力臻完善。

（作者分別為歐盟外交和安全政策高級代表、歐盟國際合作執委）

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