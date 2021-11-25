自由廣場》回顧茶金歲月的政商關係

◎ 何來美

首部以海陸客家話發聲的電視劇「茶金」正在公視熱播，它改編自廖運潘的自傳，隨著電視連播，他百萬餘字的自傳也由三女廖惠慶改寫成《茶金歲月》，在新竹北埔姜阿新洋樓舉辦新書發表，廖運潘、姜麗芝夫婦現身簽書，轟動北埔老街。

北埔是「浪漫台三線」上的客家山城，終戰第二年（一九四六年）廖運潘的岳父姜阿新捲起茶虎旋風，富甲一方，但此榮景僅維持三、四年；一九四九年底隨著國民政府遷台，國內外政商關係的改變，茶葉外銷市場也隨之沒落，變成「茶土、茶狗屎」。

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一九五一年台大經濟系畢業的廖運潘入贅姜家，娶得獨生女姜麗芝，令人艷羨，卻得肩負姜家振衰起蔽重擔，儘管他努力開拓茶葉外銷市場、造林，也嘗試做蒜頭粉、洋菇乾，仍難挽頹勢，到一九六五年只好與岳父清償債務，安頓員工，宣佈破產。

廖運潘夫妻離開北埔到台北租屋，夫婦均身兼數職，終將六名子女教育有成，並於二○一二年將當年扺押給銀行的洋樓標回，成立姜阿新文教基金會，回饋地方。

回顧北埔姜家，先祖姜秀鑾一八三五年與閩南人林德修、周邦正等人組「金廣福墾號」開發北埔、寶山、峨眉、三灣、南庄等地；這一帶客家產業，也從伐樟焗腦、種茶、製糖、種香茅、洋菇、水果，朝精緻農業與觀光產業發展，如今北埔老街的金廣福、天水堂、姜阿新洋樓、天慈宮、鄧南光影像館，都成為觀光熱門景點，假日遊人如織。

一九四九年國民政府遷台後，大新竹（現桃竹苗四縣市）的政商關係，在國民黨一黨獨大，只開放地方選舉下，出現本土與半山的競逐，閩客、派系輪政。

一九五一年由縣議會間接選舉產生的臨時省議會第一屆省議員，新竹縣選出許金德（閩）與姜阿新（客）；第二屆省議員選舉，與姜阿新一起經營新竹客運的許振乾（閩），與經營新竹貨運的許金德爭取國民黨提名，但國民黨考慮閩客平衡，捨許振乾，改提半山鄒滌之（客），從此許振乾、許金德成為新竹東許、西許派領導人。

首屆新竹縣長朱盛淇是律師，曾是義民中學校長，當時義民中學在中壢，教務主任姚錦、老師黃賢忠等多人卻因白色恐怖遭槍決；首屆縣長選舉姜阿新支持朱盛淇，朱盛淇兩屆縣長卸任後，也幫姜阿新主持解決公司債務。鄒滌之後獲許金德支持，當選第三屆縣長。

在桃園縣受姜阿新支持當選省議員的張芳燮（客），曾在中國東北經商，也是半山，在桃園縣閩客輪政下，當選第三屆桃園縣長，因他任內激發閩客問政激烈衝突，致第四屆縣長國民黨未提名他連任，改提吳鴻麟（客）當選第四屆縣長。

從《茶金歲月》看姜阿新，他是東許派大老，政商人脈除橫跨新竹、桃園兩縣，也與經營製茶、苗栗客運的黃文發（第六屆苗栗縣長）家族來往密切，但政商關係再佳，仍難敵破產命運。

幸女婿、女兒克勤克儉，從谷底翻身，教育子女有成，而廖運潘的六弟廖運範也是肝病專家，中央研究院院士，證明有好的「種草」（客家話，基因之意）與好的教育，才是最穩的持家之道。

（作者住苗栗市，文史工作者）

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