自由廣場》反萊豬案若過 兩得兩失

◎ 吳海瑞

先談「失」，再談「得」。

「反萊豬」案若通過，將導致國家決策的出爾反爾、不延續，以及國際經貿往來的遊戲規則「Give and take」徹底地被踐踏。而出口是台灣經濟成長的關鍵，這兩「失」對台灣經濟發展自然是大傷！

國民黨執政時開放萊牛，換民進黨執政開放萊豬，目的或考量都是經貿，是兩黨施政的延續，也是美國預期或過去視為理所當然的進展。

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台灣需不需要加入國際經貿組織，反萊豬者不敢說NO，也無法否認CPTPP成員均已開放美國萊豬的事實，卻堅持萊豬開放與否，無關能否加入CPTPP；而藍營意見領袖堅持台灣應當比照歐盟拒絕開放，卻不提（或不知）美國兩度為此告進WTO，兩次歐盟都敗訴；一九九九年美國向WTO申請「對歐盟貿易報復」授權，每年「報復金」達一億美元，一直罰到改為止。

「Give and take」字面意義是「有給也有拿」，更貼近經貿互動的精神或實務，可以理解為「有商有量，互相遷就」。受國人飲食習慣（溫體豬）、通路結構（菜市場攤商）因素，美豬在台灣市占率不到一％，因此，對美國而言，這是「象徵意義大於實質」，實質是美豬可以增加多少市場份額，象徵意義是我交往的「盟國」本質是甚麼？現在是否開始質變了？一個政黨惡鬥可以無限上綱，不談邏輯、不顧貿易誠信（承諾後可以翻盤）的國家？一個靠美國提供或協助安全保障，卻不願開放美國的食品、自私貪婪只顧自己的台灣？

台灣通過「反萊豬」案，全民可以得到甚麼？更健康？避免萊劑的荼毒？不會變成次等公民？這些「得」是經不起邏輯檢驗的。萊劑若有毒，不會只毒豬，不毒牛；若有毒，喜歡興訟的美國人，早已告死畜牧業者。至於趙少康所言，進口萊豬是「把台灣人當成次等公民」，那麼美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡等的人民都是次等公民？在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）說：我吃、也讓孩子吃，這是誠懇而嚴重的控訴。

另一「得」是政黨專屬，國民黨把經濟議題當政治議題來經營（四公投三經濟一政治，護藻礁、重啟核四關乎能源，亦屬經濟），將其導引到對民進黨施政的不信任；中國的官媒甚至讚賞朱立倫把「四大公投」作為「倒閣」總動員，因此，若通過，當然是政黨的加分。但其荒謬之處，有如急流泛舟，對主舵手不滿、想取而代之的人，拿了一把斧頭拼命往船底砍。請大家深思！

（作者為上市公司高階主管）

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