自由廣場》給英特爾CEO基辛格先生一封公開信

◎ 黃培泉

親愛的基辛格執行長，您好！

您上任不到一年，飛遍歐州日本及美國各地到處拜訪政要企業家，希望得到財政及稅務支持以便在美歐日各地普蓋晶圓廠就地服務當地企業並成就政治家提昇在地晶圓製造比例，可惜好像落得一頭熱且成效不彰。

反觀台積電一步一腳印在各國政府力邀下，去年已在美國亞利桑納英特爾旁邊設廠，市政府已補助2.05億美元支持基礎建設，另美國政府有520億美元基金補助給在美設廠晶圓廠，我猜將來至少一半會補助台積電，而日本更是二話不說直接補助建廠經費一半4,000億日元，接下來應該德國也會寬列補助款邀請台積電到德國設廠.請問基辛格先生，您忙了大半年有哪個政府答應補助您設廠嗎？（美國不算）

請繼續往下閱讀...

您有沒有想過為什麼？道理其實很簡單，因為可以跟第一名合作，誰會想找第三名？英特爾是一家又大又好的公司，張忠謀創辦人稱您們是一隻700磅大猩猩，50年來英特爾就是半導體代名詞。猶記得20年前Intel Inside曾經是科技業共同logo，Intel與微軟共同主宰整個電腦界長達20年，可是如今微軟市值是英特爾12倍以上，何以至此？

大家知道Apple、Nvida與AMD都利用台積電先進（7奈米、5奈米和3奈米）代工能力與穩定良率製造出又好，品質又穩定的產品，難怪市場接受度高，造成他們每家營業額暴衝，當然成就了他們高股票高市值，最重要的是台積電是純代工，不會把客戶資料外洩，成為客戶最可信賴夥伴，反觀三星及貴公司均有品牌及代工，絕對很難得到客戶100％的信任.

這一年來您辛苦打拼，大家有目共睹，真的委屈您，但為什麼股價還在50美元上下浮沈，市值與Nvida距離愈拉愈遠，同時也快要被AMD趕上？

其實，您也知道原因只是捨不得放棄，放開雙手（晶圓廠），將擁有全世界最先進代工幫您服務，若緊握晶圓廠夢想2025年追上台積電，那是不切實際的天荒夜談。晶圓代工工序有1,000多步，當年台積為了追趕三星成立夜鷹部隊，一天當2-3天用，才能每二年追一個製程，但美國找得到這樣的工程師嗎？

最好的方法就是把15座（200~400億美金）全世界運轉中的晶圓及二座正在蓋的先進晶圓廠（200億美金）與台積電交換入股，約可佔10％台積電股份但必須表明絕不入董事會（以免Apple、Nvida與AMD反彈），這樣也可以繼續維持台積電最偉大四大核心價值，誠信正直，承諾，創新及客戶信任關係.

若這個交易成真，台積電美國ADR佔資本額25％加上Intel 10％總共35％，再加上台積電外資比例佔75％以上（5成以上是美資），則台積電是美國還是台灣公司，正確的說法應該是，台美共有這家公司，只是總公司在台灣罷了！相信美國政府也會很高興。

台積電成功有天時地利人和，當然最重要是我們有張忠謀（Morris）先生，是百年難得一見傑出正直好人材，在未來50年恐怕找不到這樣環境人材與條件再創台積電第二，俗話說「打不贏就加入」，相信Intel訂單全部加入台積電全球市佔率馬上超過65％以上（因為工廠遍布全世界也不用怕托拉斯法案），而Intel毛率律馬上會從50％回升到60％以上，然後Intel把重心全部轉到CPU，資料中心及ADAS軟體開發上，以您們高水準的工程師一定可以取得巨大成就，重回當年榮耀。如此雙贏的策略，才是執行長應該努力的目標.

（作者是美商公司印太區總經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法