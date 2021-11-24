自由廣場》台灣輸不得的這場公投

◎ 林書珩

三年前的今天，時值韓流之勢大起，境外勢力與反動派操作假訊息配合，本土政黨在九合一大選和十項公投案遭遇空前挫敗，多個民進黨執政縣市崩盤，殷鑒不遠。

此刻的國民黨，年底公投仍居優勢地位，其去脈絡的議題設定，成功掌握更強勁的話語權，上次民進黨冷處理沒有壓低投票率，全盤皆輸，這次選擇熱戰是對，但熱度仍非常不足。朱立倫能昧著良心雙標、為反而反亂全台，要支持者對民進黨政府投下不信任票，執政團隊更該為國家政策積極辯護，爭取民眾支持，全力破除國民黨謊言。

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國民黨要重啟核四，當年封存核四的人卻是馬英九，二○一五年國民黨粉專更發文支持非核家園，如今為何大轉彎？國民黨執政縣市多名首長公開反對核四，國民黨為何還堅持重啟，讓人民暴露於核災風險之中？台電核能處長甚至在公投發表會上遭到公然恐嚇，這就是國民黨對台灣人民的態度？

二○一二年國民黨開放萊牛進口，現在卻說萊豬是毒豬，依此邏輯，我們這些年吃的是毒牛？民眾到市場問國民黨立委為何可吃萊牛，當然答不出來。從年初開放以來，國內萊豬進口數始終掛零，開放是為了消除不對等貿易障礙，展現台灣接軌國際市場的決心，怪不得國民黨拚了命也要擋。

至於公投綁大選，丁守中不知作何感想？二○一八年公投綁大選造成選務紛亂，台北市甚至發生邊投邊開票的亂象，最後丁守中以三千票飲恨，提出選舉無效之訴，顯見其對選舉結果影響之大。現在還要綁大選，不是作亂是什麼？

國民黨瞎挺珍愛藻礁，要求三接遷離大潭，但當初選址可是馬政府時代核定，時任新北市長朱立倫，更兩度發公文反對三接遷往台北港，顯然環團的替代方案早被國民黨執政的新北市打臉。三接若不成，勢必加劇南電北送，中南部居民繼續忍受空汙，何其無辜？潘忠政得到國民黨支持，跟著幫反萊豬站台，這不是政治操作，什麼才是？

國民黨的目的就是搗亂整個台灣，越亂越有機會奪回執政權，中共看了更高興。台灣人民要團結守住，公投四個不同意，這一仗真的不能再輸。

（作者任職媒體業）

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