自由廣場》（林保華專欄）彭帥事件不是中共黨內鬥爭

十一月二日中國網球名將彭帥爆出被性侵事件，我在三日的公視「有話好說」談話性節目就表示這並非習近平與江澤民的黨內鬥爭，而是對中共糟蹋鋼琴王子李雲迪的反彈。習江鬥爭成為這些年中國問題的廉價套話。習江有鬥爭，但是中國問題很複雜，什麼都往習江兩大派去套，就可能誤導他人。

這些年自媒體的發展擴展了言論自由的空間，但是不能否認有些為了收視率而捏造聳人聽聞的消息。它也出現在川普競選時期，裴洛西被捕、教皇被捕，乃至拜登是假的，也有人相信。習近平在黨內有不少反對者，但是中共的超穩定結構，反對派難以串聯謀反，習近平不出國不是害怕政變，而是怕染疫而需由他人暫行視事。除非一場戰爭，還是習近平被毒死，或者一場巨大事變，否則中共這個體制很難鬆動瓦解。

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大多數中國人接受中共奴化教育，成為馴服工具，但是不可否認天良並未完全泯滅。除了維權律師，還有散佈在各個領域的良心人士，他們只是沒有機會，如若有風吹草動，他們還是可能出來，雖然目前的環境，出來都慘遭鎮壓。彭帥的貼文，涉及中共最高層核心人士張高麗，由張妻為張的性侵把風，這種禽獸不如的行為，只是傷害江澤民，還是整個中共？胡錦濤時代呼籲中共要「保先」，早就被認為是保這種先進「性」。

全球開始追問彭帥現在在哪裡？我們還要追問中共將怎樣處置張高麗這種中共的傑出馬克思主義領導人（如果事件爆發前張高麗去世中共可能的蓋棺論定）？中共一開始捏造彭帥電郵，彭帥否認自己被性侵。這表明中共根本不想處理張高麗，因為彼此彼此也。而且他們很有把握，在威脅利誘下，彭帥最後必然要出來否認自己說過的話，這也是世人關心彭帥目前處境的原因。因為不少人最後都不得不在中共凌虐下低頭。

顯然彭帥事件是全球#Me Too的一環，日本《產經新聞》駐台灣支局長矢板明夫對台灣沒有出聲聲援彭帥大表失望。中華台北體育組織親共有名，自然不會出來抵制北京冬奧，但是政府呢？是不是怕刺激中共？

毛澤東說過：「景陽岡上的老虎，刺激它也是那樣，不刺激它也是那樣，總之是要吃人的。或者把老虎打死，或者被老虎吃掉，二者必居其一。」毛是罵美國的，其實中共才是如此。

台灣對中共釋出多少善意，有改變中共的吃人本性嗎？還不是步步進逼？我們當然不必無端端去刺激它，但是事關普世價值原則就應該去做。立陶宛是小國，面對中共，旁邊就是中共盟友俄羅斯，他們敢於支持民主台灣，以民主與人權自豪的台灣更應該匯入支持中國人民爭取普世價值的世界洪流中。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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