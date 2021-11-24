社論》當習總碰上彭帥

彭帥的「副總理與我」，國際體壇眾所矚目，抵制北京冬奧聲量上升。國際女子網球協會（WTA）表示，若無彭帥安全的確切證據，明年將不會在中國舉辦賽事，我們在這件事情上不能妥協。聯合國人權事務高級專員要求：中國對彭帥遭性侵的指控進行透明的調查，更重要的是，我們要知道關於她的下落和她是否健康。此起事件，令北京冬奧雪上加霜，「五眼聯盟」澳、加、紐、英、美正在協議抵制行動。中國「反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神的言行」，尤顯口是心非。所謂的「選手優先論者」，同屬尷尬。

彭帥發球，習總接招，希能大事化小、小事化無，降低二月冬奧衝擊，連國際奧會主席巴赫與彭帥視訊通話的「奧援」招數都用上了。但，就是不見主角自由行動、隨意發言。全黨摀一人，十足中國特色的「和諧」。「國家級待遇」，彭帥會不會屈從，大家且拭目以待。這種消音模式，常見於對付異議者，由官方供稿定調，當事人與家屬淪為唸稿機器人，讓異議內容自我否定。於是，黨國權力再一次獲勝，以卵擊石的自我犧牲也再一次證明無濟於事。壞事變好事，大家都姓黨。武漢肺炎吹哨者李文亮，遭官方訓誡後確診病逝，引起廣大民眾憤怒，遂評定為防疫烈士，以烘托中國防疫成功的光明面。生前訓誡，死後消費，這就是歐威爾式的「銷聲匿跡」。

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對待自己人，情況就截然不同了。華為公主孟晚舟在保釋期間，聖誕節包下整間餐廳派對，在溫哥華高檔精品店購物，享盡司法人權保障，加上北京的外交斡旋，例如美中天津會談，中方的兩份清單，便包括撤銷對孟晚舟的引渡。不起訴釋放即專機返回深圳，孟晚舟高調感謝習近平關心中國公民的安危，並稱祖國是我們最堅強的後盾。上月底，華為煤礦、智慧公路、海關和港口、智能光伏、數據中心能源五個軍團成立大會，任正非揚言：和平是打出來的，要打出一個未來三十年的和平環境，讓任何人不敢再欺負我們。看來，梅克爾至今仍稱，「不應該有單一公司從起點就遭到排除」，依舊是「太天真」了。

孟晚舟被捕之初，加拿大人康明凱與斯帕弗，被北京指控為間諜遭捕，直至孟晚舟不起訴釋放，兩位人質才回到加拿大。所謂的「人質外交」，再度引起西方詬病。西方沒有注意到的是，台灣公民李明哲在中國遭指控「顛覆國家政權罪」，此舉當是為我國法務部調查局逮捕中生間諜周泓旭製造籌碼。結果，進行中的司法訴訟程序，周某等一審均判無罪。而在毫無司法人權的中國，李明哲被認罪判處五年徒刑、剝奪政治權利兩年。所謂的「人質外交」固然可議，但至少被當人質的籌碼還有交易機會。中國面對台灣之盛氣凌人，李明哲連基本司法人權也沒有，且因疫情禁止與家人通訊、健康狀況不明。台灣保障中國公民的司法人權，一如西方保障中國公民的司法人權，但台灣與西方的公民在中國從無司法人權可言，這也是兩個世界較勁的不對稱。

同樣令人不安的是，彭帥、馬雲、趙薇等案，可能涉及高層權力鬥爭，而更多的公民記者、維權人士、公共知識份子，只因揭露真相、臧否時事便告失蹤，網路警察無所不在。那些中國的良心，不是人質，更像獵物。最有代表性的，莫過於零八憲章起草人、諾貝爾和平獎得主劉曉波。服刑中的劉曉波，即使二○一○年獲獎，仍未能恢復自由，二○一七年保外就醫不久病逝。諾貝爾獎得主猶且如此，其他的中國良心更不堪想像。新疆的維吾爾再教育營，香港國安法的二次回歸，西藏的宗教文化滅絕，只是中國這個大監獄的邊緣場景。如果不是任正非、孟晚舟父女這種權力集團的圈內人，就別妄想擁有統治階層的金鐘罩，更何況連圈內人也得戒慎恐懼，稍有差池站錯邊就立馬淪為階下囚。

視訊拜習會，中方特別著重報導：「美方不尋求改變中國的體制。」在此之前，國安顧問蘇利文曾表示：美國以前對中政策的一個錯誤是，認為通過美國的政策，中國體制將發生根本轉變，而這並不是拜登政府的目標。這就難怪，習近平自賣自誇：一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。中國崛起的最大挑戰，乃是它精緻化極權手段，對內壓迫、對外侵略，並顛覆普世價值。正當習近平積極推廣中國治理模式，西方卻重申不尋求改變中國的體制。這個終極願景的衝突，如果依舊不予矯正，那麼，西方的抗衡、遏制，恐怕會因為缺乏中國的內在共鳴而緣木求魚。

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