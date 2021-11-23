自由廣場》便利商店員工的安危與預防

◎ 方復權

台灣便利商店的密度與服務，經常讓外國旅客豎起大拇指。然而最近發生的挖眼攻擊，以及上週末店員遭刺死案件，不僅駭人聽聞，更不是單純的個案。政府應積極介入與預防，更何況夜間搶奪與大白天酒醉鬧事，也是三不五時。

除了政府的措施，筆者建議商店櫃檯的後方或上方，應該安裝大型的鏡子，完全或部份取代現有的香菸區，讓意圖施暴者面對自己的樣貌，第一時間反思自我意識（self-aware）與曝露（exposure）在現場的情況，產生警惕之心。很顯然，目前的監視器不顯著，歹徒根本沒放在眼裡。其次，店員應該可以配備辣椒水等防禦器具，甚至於從櫃檯後以聲控或感應方式噴出，以求自保。就算嗆到自己或誤噴他人，總比失去生命還划算。

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至於商家本身，也應該加強教育訓練。除了應付任何狀況時，店員說話的態度要沉穩，避免刺激對方，更要保持警惕，防範暴力行為，這就是管理學「識人」與「風險管理」之一環。一般來說，便利商店員工年紀較輕，流動性也較大，但這些都是成長的養分，為日後更高階的職務打下基礎。

根據媒體報導，今日已經有商店宣布不再強制提醒戴口罩，但這是鋸箭療法，因為在便利商店發生的暴力事件，口罩的因素只是冰山之一角。

店員執行政府的規定，要求購物者戴口罩，卻命喪黃泉，可說是國家之不幸。

（作者從事國際貿易）

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