自由廣場》反萊豬切莫重蹈反核食的覆轍

◎ 王輝生

東日本大震災，十年來始終是日本舉國之痛。三年前，台灣反核食公投過關，東日本五縣所有食品，不管檢測與否一律被視同核食全面禁止輸入。讓日本大失所望，尤其是傷疤未癒的東日本人民更是隱隱作痛。當時的河野外相稱「台灣剛表態加入CPTPP之際，發生此事因而無法加入，我深感遺憾」，其心中之不滿溢於言表，對台灣所烙下的陰影，反映在之後的總裁大選中，當其他候選人爭先表態支持台灣時，惟獨他閃爍其辭。

台灣因此付出代價無緣於CPTPP、與中國齊名成為全球唯二、全面禁輸東日本食品的非友善國家，躍登在福島縣的官網榜首。導致上月的「中日聯合輿論調查」顯示，逾九成的日本民眾對中國印象不佳。所幸疫災期間，台日相互扶持的患難之情，多少緩解反核食公投在日本所造成的傷痛。

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現在台灣的有心人士又如法炮製，將美豬故意冠上「萊」、「毒」及「瘋」豬等汙名，加以抹黑汙衊後、再度訴之公投。萊劑原本是治療氣喘之藥，由於在人體血中的半衰期僅四小時，藥效短所以不為臨床所用。但也因副作用少且有增肉減脂的作用，所以在美國被當為牛豬飼料的合格添加物。

二○一二年執政的馬政府在萊劑尚無規範之下，貿然開放萊牛進口引起反彈。直到同年七月五日聯合國國際食品法典委員會（CODEX）公布牛豬的萊劑安全殘留標準後，原本甚囂塵上的反對聲浪才戛然而止，朝野抗爭好不容易劃下句點。

現在只因朝野易位，食安標準就昨是今非，昔迎萊牛、今反萊豬，非理性抗爭實不足取。任何過量的人工食品添加劑都會危害人體，比如增色劑及防腐劑都具有致癌性，其毒性遠甚萊劑，所以CODEX嚴訂規範加以把關。所謂核食或萊豬亦然，核汙染的食品當然要反，非核之食就反之無理；任何食品添加物包括萊劑，只要超標就不該上市，如果符合國際許容的安全標準，何反之理？這種科學的問題如果將之泛政治化，就是居心叵測，拿來當作公投的議題更是匪夷所思。反核食公投在日本的後遺症，殷鑒不遠，台灣切莫重蹈覆轍。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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