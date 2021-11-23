自由廣場》從美國豬肉貿易重要性 看美越實例

◎ 林逸民

台灣以貿易立國，然而國人對國際貿易常只想到半導體、工業產品，不知農牧產品在國際貿易與國際政治上牽一髮動全身，使得反對黨得以用「義和團」排外方式煽動禁止進口重要盟友農牧產品。

適逢越南調降進口冷凍豬肉關稅，自二○二二年七月一日起生效，可讓我們觀察到豬肉貿易在美國政治上的重要性。越南調降關稅消息一出，美國養豬產業遊說組織，國家豬肉生產委員會，立即慶賀邀功，揭露越南是該會當前最優先的遊說目標。

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越南在川普時代，遭到美國質疑操縱匯率，刻意將貨幣貶值以對美國有出口優勢，川普政府原本要制裁越南，當時美國國家豬肉生產委員會為越南發聲，表示越南是美國豬肉的重要市場，希望川普先暫時不要對越南施以制裁。另一方面，美國國家豬肉生產委員會藉此向越南邀功，並要求美國貿易代表戴琪施壓越南降低美國豬肉進口關稅。

川普於是真的暫緩制裁越南，這樣的交換條件，促成如今越南降低美國豬肉關稅。國家豬肉生產委員會感謝促成此事的民意代表，包括美國民主黨、共和黨兩黨眾議員。

越南因為非洲豬瘟使進口需求大增，即使如此，二○二○年也只進口二點五萬公噸美國豬肉，總值五千四百萬美元，比起越南出口美國總值只是九牛一毛，小小的豬肉貿易竟然可以扭轉川普制裁全越南產業的決定，這就是國際上的現實，不只是因為美國養豬產業的政治勢力，也因為重點不在金額，而是貿易的公平。

台灣人以為豬肉貿易沒什麼了不起，其實不然。更嚴重的是，若對已經談妥的貿易條件一再出爾反爾，台灣在國際上任何外貿談判承諾的信用勢將蕩然無存。

立陶宛讓台灣以台灣之名設立辦事處，使台灣大大的揚眉吐氣，台灣人感激立陶宛，其實，背後是美國的運籌帷幄，辦事處設立後，立陶宛立刻獲美國進出口銀行六億美元融資，這告訴我們貿易與國際政治息息相關，以及當前美國的確時時關照台灣。

台灣竟然對這樣的靠山盟友，沒有任何臨床證據，就誣指美國長年認可的以萊克多巴胺養殖豬肉為有毒，要求禁止進口，形同「貿易制裁」，這樣能在國際上行走嗎？有智慧的台灣人請三思。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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