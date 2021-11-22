社論》防疫優等生台灣的煩惱

台灣五月爆發的本土疫情，雖然來勢淘淘，導致人心惶惶，但在「同島一命」抗疫下，疫情迅速緩和。相對於最近歐洲疫情飆高，奧地利甚至宣布封城鎖國；台灣逐漸解封，生活恢復常態，那種「舉世皆濁我獨清」的幸福感似乎又回來了。然而，台灣的成功故事並未保證疫情之後仍能保持優勢，尤其如何與日漸熱絡的全球體系再度接軌，將是必須未雨綢繆的嚴肅課題。

誠然，台灣防疫成就舉世讚許，但是，目前全球防疫的主流思維已經轉變，由追求防範感染的「清零」目標，轉而與病毒共存，因此加強疫苗覆蓋率，以減少重症與死亡，一方面避免醫療系統崩潰，一方面讓社會經濟正常運作，擺脫疫情的陰霾。在此種思維轉化下，多數政府已坦然面對清零幾乎是不可能的任務，而且為了達成此一目標所付出的社會成本過於龐大，難以承擔；因此，不少國家的防疫重點改為增加疫苗覆蓋率，以促成邊境開放、重啟經濟活動、自由旅行、鬆綁社會管制等。換言之，降低病毒的破壞力，讓整體政經生態鏈恢復常態運作，成為全球主要國家的務實策略。不可諱言的，在如此標準下，台灣的防疫成就不再被當成是效仿的對象，反而顯露出欲長期維持清零的窘狀，以及與全球接軌的落差。《彭博》十月份的「全球防疫韌性排行榜」，便以「疫苗覆蓋率」、「航班飛行力」、「接種疫苗旅客的旅行自由度」等三指標未獲大幅改善為由，將台灣在五十三個國家中評分排名為第四十七名，為倒數第七名。這清楚意味著感染人數多寡，已不再成為評估防疫的重要指標，國人必須體認這個事實，心態也要隨之改變。

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《彭博》對台灣防疫韌性評價如此之低，而多數感染人數嚴重的歐洲國家卻在前十名之內，恐怕令多數國人難以苟同，衛福部長陳時中也以不合我國情予以回應，但這其實是反映兩種不同防疫思維的資源配置，以及對未來復原能力的影響，更真實反映台灣這個防疫優等生當前的困境。而台灣的困境更摻雜特定政黨、政客的非理性對抗，讓台灣的選擇更加困難。台灣困境的癥結，是新冠病毒顯然是人類面對最凶惡的病毒之一，傳播力強，變異迅速，毒性強大，已造成兩億五千多萬人感染、五百多萬人死亡。尤有甚者，全球疫情至今仍看不到盡頭，歐洲疫情最近再度創下高峰。多數國家既無力也無法追求清零，徹底消滅病毒。於是，便改採務實的抗疫作法，即加速疫苗的施打，降低病毒的傷害，發展出與病毒共存之道。不過，吾人也了解，台灣政治對立嚴重，且部分民眾擁有巨嬰心態，只要防疫稍見破口，便會讓政客藉機煽風點火，大力攻擊。日前「三加十一」幾乎釀成政治風暴，更讓政府投鼠忌器，瞻前顧後，不敢公開標榜不再追求清零，要求民眾做好防疫措施，尋求與病毒共存。

然而，台灣是貿易之島，經濟成長大抵來自與外界的經貿往來，此際某些產業，例如半導體雖因全球供應鏈缺料而受惠，但為了清零而緊閉門戶，終究也會傷害到台灣對外經貿活動，並非長遠之計。不可否認，在疫情的轉移消費下，國人在疫情前一年二○一九年出國觀光支出近六千億台幣，這些無法出國的消費，部分確實會轉移到國內旅遊、餐飲，造成報復性消費的狂潮，有益於內需產業。但台灣經濟更需要外在需求，不能只靠內需。因此，若因追求清零，實施嚴格的邊境管制，等到多數國家恢復交流，將會斷送台灣的商機。換言之，疫情期間因供應鏈斷鏈，造成台灣的經濟榮景，恐怕只是特殊時空下的異常現象；與外部世界恢復往來，才能為經濟帶來源源不斷的成長動力。

台灣防疫成就，絕不是一種美麗的錯誤，仍是吾人的驕傲。但全球防疫思維的轉變乃是一種新現實，吾人必須探索這個新思維對台灣未來的影響，從而務實改變防疫作為，以便繼續維持疫情之後台灣的競爭力。幸而，台灣的防疫優勢就在於可以迅速改正不足之處，例如疫苗覆蓋率在半年時間由幾乎無人要打，至十一月十八日止，第一劑接種覆蓋率為七十六．七一％、第二劑為四十四．六○％。目前疫苗到貨充足，第二劑接種率將會很快達到陳時中部長承諾鬆綁邊境的六成。疫苗接種率達標，將是台灣推行務實防疫政策的底氣，政府此刻應該好好規劃未來的解封之道，帶領全民在疫情過後，仍能走在幸福的路上。

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