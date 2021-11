自由廣場》請王伯輝不要說謊

◎ 楊木火

核四前廠長王伯輝日前表示,民國六十年以前,國際原子能總署評估,台灣建造核能廠最佳地址就是目前核四廠所在地。事實上,當年國際原子能總署派人來台現場調查,發現鹽寮廠區坐落於地殼活躍區,在地震、颱風及海嘯災害危害評估上不如金山,故選擇金山(石門)興建我國第一座核能電廠。可見王伯輝所言「建造核能廠最佳廠址就是目前核四廠所在地」是不實陳述。

民國五十七年及五十八年時,國際原子能總署派人來台現場調查,經美國貝泰顧問公司廠址選擇小組研究後,五十八年時貝泰完成「核能廠址選擇報告」(SITE SELECTION REPORT),報告中載明,鹽寮廠區(即目前核四廠區)坐落於地殼活躍區;在地震、颱風及海嘯災害危害評估上不如金山,原文如下:

SITE SELECTION REPORT page 8-3:

The Yenliao site is located in the tectonically active area. Seismologically, Yenliao is not rated as good as Chinshan, due also to the fact that the site is located between two inferred thrust, about a mile from the nearest.

The Yenliao site is fully exposed and fronts the sea in its long direction. There is, therefore, a greater exposure to tsunamis at the Yenliao site than at the Chinshan site.

也因為貝泰顧問公司這份評估報告,因此核一最後才選定在金山設廠。

民國六十九年台電在枋腳斷層通過的台地上,尋找可供碳十四同位素鑑定法的有機物試樣,試樣經鑑定結果有一樣品約三萬零五百年。依據美國聯邦法規,距發電機廠房一公里的枋腳斷層應被認定為能動斷層。

今年四月完成的「龍門電廠地質再調查小組建議事項總結報告」第一零三頁載明,澳底斷層及枋腳斷層活動性及斷層幾何特性,若未來核四廠工程奉行政院指示重啟,台電將執行再調查工作。而根據成功大學台南水工試驗所黃煌煇等教授於七十二年十二月所完成的「台灣電力公司核能四廠海嘯研究報告」,實際最大溯上高度達24.81公尺,超過廠址設計高程(12公尺)甚多!

請問王前廠長,鹽寮廠址怎麼會是建造核能電廠的最佳地址?請您拿出科學證據,否則就是蓄意欺矇全國民眾的謊言!

(作者為鹽寮反核自救會總幹事)

