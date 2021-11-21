自由共和國》周鉅原／萊豬進口 無關台灣參加CPTPP嗎？

反對黨玩弄民粹，企圖誤導社會大眾，置國家生存發展的於利益不顧，所以筆者不得不言；台灣必須與國際接軌，才能得道多助。圖為國民黨立委蔣萬安發起「公投反萊豬、食安我做主」巡迴街講。（資料照）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

美國在台灣急需要疫苗的時候，適時得提出援手，送來了數百萬劑莫德納的疫苗，這是台美政府雙方互信之外，才能互助合作的具體表現。國防方面的合作，就不必多言。 (資料照)

近年來因為推動美台貿易協定，經常與美方的智庫接觸，藉以了解美方的政策風向。關於萊豬進口的問題，很意外地得到了一個「誠信問題」的訊息。為了揭開這個謎底，曾請教過一些涉台人士；某大智庫亞洲部主任前國安會官員透露，這是在馬前政府的時代，台灣政府承諾美方先開放美牛，再開放美豬。但是對萊豬進口的問題拖到了馬政府執政的後期，都沒解決。

開放萊豬進口 維持誠信

二○一六年蔡政府接手之後，因為這個遲而未解懸案，美台雙方的投資貿易架構協定 （TIFA）只開過一次會，就停頓了將近五年。這些年間，筆者每次在與美方的智庫交談有關台美雙邊的FTA／BTA時，都是孤掌難鳴，即便筆者提出將萊豬進口當為議程而非先決條件，讓TIFA早日恢復，都不得要領。友台智庫的學者如此，官方的態度更不用說了。

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二○二○年五月廿日蔡總統連任就職典禮之後的第二天，美國在台協會的主席就直接向蔡總統提出這個經年的懸案，可見美方對開放這個問題的堅持。因為美國豬肉協會 （National Pig Product Council，NPPC） 是一個強大的遊說團體。

二○二○年八月，蔡總統下定決心，開放符合安全標準的美豬從今年可以進口。這個勇敢的決定， 將阻擋兩國之間的談判路障解開，才有五年來第一次的TIFA恢復談判，雙方並且成立工作小組，分別著手進行各項貿易交涉的細節。美國在台灣急需要疫苗的時候，適時得提出援手，送來了數百萬劑莫德納的疫苗，這是台美政府雙方互信之外，才能互助合作的具體表現。國防方面的合作，就不必多言。

民粹主義 錯導社會大眾

反對黨將開放萊豬進口的政策，提出公民投票，這充分反映出台灣是一個活潑生氣的民主國家，但是公民投票在很多政策方面，並不能反映出國家的最高利益。二○一六年筆者曾在倫敦政經學院就貿易政策包括英國脫歐的問題做一次的演講。當時正是英國就脫歐即將舉行公民投票的前夕，很多出席的研究生都充分的了解英國脫歐的不智，雖然英國也有一百多萬的人在歐洲就業，但是他們就是不喜歡接受移工。公投之後，不少的英國學者都認為脫離了歐盟這麼大的一個市場，即使能夠順利的加入CPTPP，也是得不償失。可見即使英國是一個成熟的民主國家，民粹主義下的公民投票，並不能夠帶給國家最高的利益。

TIFA與台灣參加CPTPP的連結

一九九三年美台成立TIFA之後，利用這一個管道，台灣得到美國極力的支持，才能在中國多方的阻擾，並且在主權問題上漫天的開價的情況之下，排除萬難，在二○○一年進入WTO。打開天窗說亮話，可以說沒有華盛頓的push，可能台灣進入WTO還要多躺幾年，才能如願。

目前美國國安方面對CPTPP的進展，並非在狀況之外。因為經濟與戰略安全其實是一體兩面，在印太安全方面，美國多方面的佈置，除了美英澳（AUKUS）之外，又有Quad（ 四角聯盟），再加上五眼聯盟，對中國的防備，多方廣結盟友， 重兵防範，但是在經貿方面，因為目前的拜登政府正在著力國內的經濟問題；拜登總統費了九牛二虎之力，他高達一．二兆的基礎設施法案，才好不容易地在十一月五日深夜得到眾議院通過，接下來還要打另一場規模更大的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）。

同時還有美中貿易戰的延長，根本無暇顧及其他的對外貿易的談判，但是智庫方面有影響力之士，都認為美國重返CPTPP 才是兼顧戰略安全與經濟利益的上上之策，其時程應是在二○二二年期中選舉之後。

前國安會顧問歐布萊恩 （Robert O’Brien） 更直接的指出台灣不能等待美國加入CPTPP之後，再請美國幫忙。當然蔡政府不能也不會那樣天真。目前焦慮的國安外交決策人士，正與在利益團體 壓力之下的貿易談判代表，雙方進行角力。只是目前的壓力團體集中在勞工福利與氣候變遷方面，而強調自由貿易的遊說團體，尚未成為氣候。

但是美國對於CPTPP的發展，尤其是對中國申請的案件，一定會在默默地觀察當中，扮演一個相當重要的角色，試想美國可能讓中國進入一個自己擬定規則的貿易集團，而置身度外嗎？如果美中關係沒有進一步的改善，美中在供應鏈脫勾的方向不變，美國絕對不會讓中國與CPTPP結成一塊，讓自己孤立。

在亞太經濟整合之外。所以美國絕對有辦法運作讓CPTPP的會員對中國的申請說 「不」。除了關照目前會員國不可對中國放水之外，還可以運用與加拿大、墨西哥的UCMCA當中的「毒丸條款」，讓中國進不了 CPTPP。

台灣需不需要美國背後的支持

至於美國會不會從旁暗助台灣，說服他們不要對台灣的申請說 「No」，那就要看台灣的表現了。眾所周知中國對台灣的阻擾，無所不用其極，北京除了投資貿易拉攏一些小國之外，更加對秘魯、智利運用疫苗外交，極力的滲透其對外政策。一旦北京的策略成功，只要目前的成員國當中有一個對台灣的申請說「 No」，那麼台灣加入CPTPP的願望就落空了。

筆者並非挾洋自重，而是體認在現實的國際政治角力之下，如果沒有美國從旁支持， 暗中相助，台灣要跟中國去拉攏汶萊、秘魯、智利這些國家，可謂難上加難（汶萊、智利、馬來西亞目前還沒有投票權）。

反對黨玩弄民粹，企圖誤導社會大眾，置國家生存發展的於利益不顧，所以筆者不得不言；台灣必須與國際接軌，才能得道多助。在禁止萊豬進口公投這個議題上，國人同胞應就國家最高的利益，重新的思考。就國家的生存發展，做一個智慧的選擇。

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